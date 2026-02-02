Биткоин приблизился к самому низкому уровню с момента возвращения Трампа на пост президента

Биткоин на азиатских торгах упал до 10-месячного минимума (~$74,5 тыс.) после распродажи на выходных на фоне общей рыночной турбулентности. Об этом пишет Bloomberg.

Потери биткоина

В январе биткоин потерял около 11%, показав четвертое подряд месячное снижение — худшую серию с 2018 года.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 10:00 стоимость биткоина составляет $76,638 за монету.

Макроэкономические причины

Эксперты связывают синхронную распродажу биткоина и эфира с изменением настроений институциональных инвесторов, которые сокращают риски из-за внешних факторов:

Политика ФРС: Избрание бывшего управляющего ФРС Кевина Ворша следующим председателем Федеральной резервной системы рынок воспринял как сигнал к ужесточению монетарной политики, что негативно сказывается на рисковых активах.

Геополитика: Напряженность усилилась из-за сообщения о взрыве в порту Бендер-Аббас (Иран) и кратковременной приостановки работы правительства США (шатдаун).

Падение других криптовалют