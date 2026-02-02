Биткоин на азиатских торгах упал до 10-месячного минимума (~$74,5 тыс.) после распродажи на выходных на фоне общей рыночной турбулентности. Об этом пишет Bloomberg.
Биткоин приблизился к самому низкому уровню с момента возвращения Трампа на пост президента
Потери биткоина
В январе биткоин потерял около 11%, показав четвертое подряд месячное снижение — худшую серию с 2018 года.
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 10:00 стоимость биткоина составляет $76,638 за монету.
Макроэкономические причины
Эксперты связывают синхронную распродажу биткоина и эфира с изменением настроений институциональных инвесторов, которые сокращают риски из-за внешних факторов:
- Политика ФРС: Избрание бывшего управляющего ФРС Кевина Ворша следующим председателем Федеральной резервной системы рынок воспринял как сигнал к ужесточению монетарной политики, что негативно сказывается на рисковых активах.
- Геополитика: Напряженность усилилась из-за сообщения о взрыве в порту Бендер-Аббас (Иран) и кратковременной приостановки работы правительства США (шатдаун).
Падение других криптовалют
- Криптовалюта № 2 в мире Ethereum упала на 6,6% до $2 290,92, торгуясь вблизи семимесячных минимумов, достигнутых на предыдущей сессии.
- Криптовалюта № 3 в мире XRP упала на 4,4% до $1,59.
- Solana снизилась еще на 3%, в то время как Cardano и Polygon снизились на 1,5% каждая.
- Среди мем-токенов Dogecoin и $TRUMP немного снизились.
Источник: Минфин
