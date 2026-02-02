Multi от Минфин
українська
2 февраля 2026, 9:24 Читати українською

Си Цзиньпин: юань должен получить статус мировой резервной валюты

Президент Китая Си Цзиньпин призвал сделать китайский юань одной из основных глобальных резервных валют, что должно укрепить роль Пекина в мировой финансовой системе. Об этом пишет Financial Times.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал сделать китайский юань одной из основных глобальных резервных валют, что должно укрепить роль Пекина в мировой финансовой системе.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Интернационализация юаня

Китайское руководство давно стремится к интернационализации юаня. Но данные комментарии стали наиболее четким на сегодня определением лидером КНР целей для юаня и шагов по их достижению.

К таковым относятся «мощный центральный банк», способный эффективно управлять денежно-кредитной политикой, конкурентоспособные на мировом уровне финансовые институты и международные финансовые центры, способные «привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены».

Комментарии Си Цзиньпина опубликованы на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках, поскольку ослабление доллара США (которое Дональд Трамп назвал «отличным событием»), смена руководства ФРС, а также геополитическая и торговая напряженность побудили центральные банки пересмотреть свою приверженность долларовым активам.

В прошлом году глава Центрального банка Китая Пан Гуншэн предрек новый глобальный валютный порядок, заявив, что юань будет конкурировать с другими валютами в «многополярной международной валютной системе».

«Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной глобальной валютой — не обязательно для того, чтобы в одночасье заменить доллар, но чтобы он стал стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в условиях раздробленной финансовой системы», — заметил Хань Шэнь Линь, директор по Китаю в The Asia Group.

Ралли юаня

Китайский юань продолжает уверенное ралли, которое может стать самым длинным недельным победным циклом за последнее десятилетие. В преддверии Лунного Нового года спрос на национальную валюту Китая стремительно растет, что толкает курс к новым максимумам.

Главным драйвером выступает сезонный фактор и макроэкономические ожидания:

  • Праздничные выплаты: Перед Месячным Новым годом китайские компании массово конвертируют долларовую выручку в юани, чтобы выплатить годовые бонусы сотрудникам и профинансировать праздничные расходы.
  • Давление США: Министерство финансов США в четверг назвало юань «существенно недооцененным» и призвало Пекин позволить курсу укрепляться быстрее и более упорядоченно.
  • Дедолларизация: Рост интереса к внутренним акциям Китая и глобальный тренд на снижение зависимости от доллара также поддерживают юань.

По данным МВФ, по состоянию на третий квартал 2025 года на доллар приходилось около 57% мировых резервов по сравнению с 71% в 2000 году, в то время как на евро — примерно 20%. Юань занимал шестое место с долей всего 1,93%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
