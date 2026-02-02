Мексика и Канада выиграли от тарифов Трампа, а больше всего страдает Китай

Изменения во внешнеэкономической стратегии президента США Дональда Трампа привели к существенному перераспределению сил на глобальной карте экспорта. Пока одни государства получают значительные преференции, другие сталкиваются с беспрецедентным давлением тарифов и ограничений. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного платформой OANDA совместно с Global Trade Alert.

Кто в выигрыше: триумф соседей

Согласно исследованию, новая торговая политика Вашингтона оказалась наиболее благоприятной для ближайших соседей Соединенных Штатов и их традиционных союзников.

Бесспорным лидером рейтинга стала Мексика, которая получила относительное торговое преимущество на уровне 17,4%. Это свидетельствует о том, что мексиканский экспорт оказался в наиболее выгодном положении по сравнению с конкурентами на американском рынке.

В пятерку бенефициаров также вошли:

Канада (+6,1%) — второй партнер по североамериканскому континенту;

Великобритания (+5,1%) — подтверждение особых отношений Лондона и Вашингтона;

Сингапур (+3,6%);

Италия (+2,8%).

Кто проиграет: удар по развивающимся гигантам

На противоположной стороне спектра оказались крупнейшие развивающиеся экономики (страны БРИКС), а также некоторые технологические хабы. Жесткие протекционистские меры США наиболее болезненно ударили по азиатским гигантам.

Антирейтинг возглавили две страны с идентичным показателем падения конкурентоспособности:

Китай (-19,4%);

Индия (-19,4%).

Значительные потери также понесли Бразилия (-16,6%), Швейцария (-6,9%) и Южная Корея (-5,5%). Этот показатель отражает торговельно-взвешенную разницу между собственными тарифами страны и тарифами ее конкурентов, что фактически означает ухудшение условий доступа к ключевым рынкам.

Почему это важно

Эти данные иллюстрируют конец эпохи глобализации в ее классическом понимании и переход к блоковой торговле. Для инвесторов это четкий сигнал: капитал будет перетекать с рынков Китая и Индии в Северную Америку и ее сателлиты.

Высокое торговое преимущество Мексики может привести к буму ее экономики и укреплению песо, тогда как давление на Китай и Индию будет заставлять эти страны искать новые рынки сбыта (в частности в Европе или на Глобальном Юге), что может усилить конкуренцию и там. Для мировой экономики это означает перестройку цепочек поставок, что в краткосрочной перспективе может повысить инфляцию из-за роста затрат на производство товаров.