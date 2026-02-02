Мексика и Канада выиграли от тарифов Трампа, а больше всего страдает Китай

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 12:52 Читати українською

Мексика и Канада выиграли от тарифов Трампа, а больше всего страдает Китай

Изменения во внешнеэкономической стратегии президента США Дональда Трампа привели к существенному перераспределению сил на глобальной карте экспорта. Пока одни государства получают значительные преференции, другие сталкиваются с беспрецедентным давлением тарифов и ограничений. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного платформой OANDA совместно с Global Trade Alert.

Изменения во внешнеэкономической стратегии президента США Дональда Трампа привели к существенному перераспределению сил на глобальной карте экспорта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто в выигрыше: триумф соседей

Согласно исследованию, новая торговая политика Вашингтона оказалась наиболее благоприятной для ближайших соседей Соединенных Штатов и их традиционных союзников.

Бесспорным лидером рейтинга стала Мексика, которая получила относительное торговое преимущество на уровне 17,4%. Это свидетельствует о том, что мексиканский экспорт оказался в наиболее выгодном положении по сравнению с конкурентами на американском рынке.

В пятерку бенефициаров также вошли:

  • Канада (+6,1%) — второй партнер по североамериканскому континенту;
  • Великобритания (+5,1%) — подтверждение особых отношений Лондона и Вашингтона;
  • Сингапур (+3,6%);
  • Италия (+2,8%).

Кто проиграет: удар по развивающимся гигантам

На противоположной стороне спектра оказались крупнейшие развивающиеся экономики (страны БРИКС), а также некоторые технологические хабы. Жесткие протекционистские меры США наиболее болезненно ударили по азиатским гигантам.

Антирейтинг возглавили две страны с идентичным показателем падения конкурентоспособности:

  • Китай (-19,4%);
  • Индия (-19,4%).

Значительные потери также понесли Бразилия (-16,6%), Швейцария (-6,9%) и Южная Корея (-5,5%). Этот показатель отражает торговельно-взвешенную разницу между собственными тарифами страны и тарифами ее конкурентов, что фактически означает ухудшение условий доступа к ключевым рынкам.

Почему это важно

Эти данные иллюстрируют конец эпохи глобализации в ее классическом понимании и переход к блоковой торговле. Для инвесторов это четкий сигнал: капитал будет перетекать с рынков Китая и Индии в Северную Америку и ее сателлиты.

Высокое торговое преимущество Мексики может привести к буму ее экономики и укреплению песо, тогда как давление на Китай и Индию будет заставлять эти страны искать новые рынки сбыта (в частности в Европе или на Глобальном Юге), что может усилить конкуренцию и там. Для мировой экономики это означает перестройку цепочек поставок, что в краткосрочной перспективе может повысить инфляцию из-за роста затрат на производство товаров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами