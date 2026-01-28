Главные финансовые новости за среду, 28 января.
Главное за среду: золото обновляет вершины, доллар падает
Золото впервые в истории превысило $5 300 на фоне падения доллара
В среду, 28 января, стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись выше $5 300 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и обеспокоенность инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Трамп дает «зеленый свет» на продажу доллара: американская валюта входит в фазу затяжного падения
Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а как инструмент поддержки американских экспортеров.
«Кризис доверия»: инвесторы готовятся к новому обвалу доллара
Трейдеры платят рекордные в истории суммы за страхование от падения доллара. Политическая неопределенность в Вашингтоне спровоцировала массовый отток из американской валюты, который эксперты уже называют «кризисом доверия».
Приток валюты замедляется: НБУ сообщает о снижении темпов возврата выручки
Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве обнародовал свежую статистику по валютным поступлениям. Несмотря на положительную динамику, темпы роста выручки в 2025 году оказались значительно слабее показателей предыдущего года.
Tether представила новый стейблкоин для США — USAT
Компания Tether представила новый стейблкоин под названием USAT. Актив полностью соответствует закону GENIUS и выпускается регулируемой структурой Anchorage Digital Bank. О планах запуска нового долларового стейблкоина заявили еще в апреле 2025 года. Глава компании отметил, что это лучший вариант, поскольку американское законодательство предусматривает ограничения для иностранных эмитентов таких активов.
Комментарии