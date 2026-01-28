Главное за среду: золото обновляет вершины, доллар падает

Трейдеры платят рекордные в истории суммы за страхование от падения доллара. Политическая неопределенность в Вашингтоне спровоцировала массовый отток из американской валюты, который эксперты уже называют «кризисом доверия».

Приток валюты замедляется: НБУ сообщает о снижении темпов возврата выручки

Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве обнародовал свежую статистику по валютным поступлениям. Несмотря на положительную динамику, темпы роста выручки в 2025 году оказались значительно слабее показателей предыдущего года.

Tether представила новый стейблкоин для США — USAT