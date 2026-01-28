Multi от Минфин
українська
28 января 2026, 20:00

Главное за среду: золото обновляет вершины, доллар падает

Главные финансовые новости за среду, 28 января.

Золото впервые в истории превысило $5 300 на фоне падения доллара

В среду, 28 января, стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись выше $5 300 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и обеспокоенность инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Трамп дает «зеленый свет» на продажу доллара: американская валюта входит в фазу затяжного падения

Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а как инструмент поддержки американских экспортеров.

«Кризис доверия»: инвесторы готовятся к новому обвалу доллара

Трейдеры платят рекордные в истории суммы за страхование от падения доллара. Политическая неопределенность в Вашингтоне спровоцировала массовый отток из американской валюты, который эксперты уже называют «кризисом доверия».

Приток валюты замедляется: НБУ сообщает о снижении темпов возврата выручки

Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве обнародовал свежую статистику по валютным поступлениям. Несмотря на положительную динамику, темпы роста выручки в 2025 году оказались значительно слабее показателей предыдущего года.

Tether представила новый стейблкоин для США — USAT

Компания Tether представила новый стейблкоин под названием USAT. Актив полностью соответствует закону GENIUS и выпускается регулируемой структурой Anchorage Digital Bank. О планах запуска нового долларового стейблкоина заявили еще в апреле 2025 года. Глава компании отметил, что это лучший вариант, поскольку американское законодательство предусматривает ограничения для иностранных эмитентов таких активов.

Источник: Минфин
