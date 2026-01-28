Multi от Минфин
українська
28 января 2026, 10:01

«Кризис доверия»: инвесторы готовятся к новому обвалу доллара

Трейдеры платят рекордные в истории суммы за страховку от падения доллара. Политическая неопределенность в Вашингтоне спровоцировала массовый исход из американской валюты, который эксперты уже называют «кризисом доверия», пишет Bloomberg.

Трейдеры платят рекордные в истории суммы за страховку от падения доллара.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обвал доллара

Индекс Bloomberg Dollar Spot зафиксировал обвал, сопоставимый лишь с периодом «тарифных войн» апреля 2025 года. Если падение продолжится, курс доллара рискует обновить четырехлетний минимум. Примечательно, что теперь инвесторы не верят в валюту США и в долгосрочной перспективе — уровень пессимизма стал максимальным с мая 2025 года.

Читайте также: Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США

Что говорят аналитики

«Непредсказуемость политики США однозначно играет против доллара», — отмечает старящий аналитики Danske Bank Йеспер Фьярстедт.

К опасениям из-за дефицита бюджета и торговых конфликтов добавились слухи о возможной интервенции США совместно с Японией для поддержки слабеющей иены. На этом фоне волатильность доллара взлетела до максимума с сентября, а спрос на опционы-«бабочки» (защита от экстремальных скачков курса) достиг семимесячного пика. Это сигнализирует о том, что рынок готовится к выходу доллара за пределы привычных торговых диапазонов.

Доллар уже не «тихая гавань»

Ситуация меняет статус доллара как «тихой гавани». В то время как отчеты BIS все еще говорят о структурном доминировании доллара в долгосрочных долгах, текущие потоки капитала уходят в золото, которое уже пробило отметку $5 200 за унцию.

Объемы торгов через DTCC в понедельник стали вторыми по величине за всю историю, а две трети опционных сделок по евро и австралийскому доллару сейчас направлены против валюты США, пишет издание.

Дополнительным негативным фактором выступает угроза очередного шатдауна (приостановки работы правительства). Как утверждает руководитель стратегических исследований развивающихся рынков Citi Луис Коста, сочетание политического хаоса и бюджетных рисков подрывает фундаментальную стоимость доллара, заставляя глобальных игроков пересматривать свои портфели в пользу коротких позиций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Abramon
Abramon
28 января 2026, 10:23
Просто виборці не сильно вирізняються один від одного в більшості держав))
Новости по теме
Все новости
