«Кризис доверия»: инвесторы готовятся к новому обвалу доллара

Обвал доллара

Индекс Bloomberg Dollar Spot зафиксировал обвал, сопоставимый лишь с периодом «тарифных войн» апреля 2025 года. Если падение продолжится, курс доллара рискует обновить четырехлетний минимум. Примечательно, что теперь инвесторы не верят в валюту США и в долгосрочной перспективе — уровень пессимизма стал максимальным с мая 2025 года.

Что говорят аналитики