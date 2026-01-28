Трамп дает «зеленый свет» на продажу доллара: американская валюта входит в фазу затяжного падения

Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а инструмент поддержки американских экспортеров. Это спровоцировало самое глубокое падение доллара за последний год, сообщает Bloomberg.

Главные события на валютном рынке:

Индекс доллара Bloomberg упал на 1,2%, достигнув минимума за последние четыре года.

Золото установило новый исторический рекорд, превысив $5 300 за унцию.

Евро и британский фунт поднялись до сильнейших уровней с 2021 года, а швейцарский франк — до максимума за последние 11 лет. В Азии наибольший рост продемонстрировали корейская она и малайзийский ринг.

«Улыбка доллара» превращается в гримасу

Стивен Джен, основатель Eurizon SLJ Capital и автор известной теории «улыбки доллара», считает, что мы являемся свидетелями начала новой эры. По его мнению, целое поколение аналитиков привыкло к формуле «сильная экономика = сильный доллар», но администрация Трампа ломает этот шаблон, стремясь к сильной экономике при слабой валюте.

«Это вполне может быть началом следующего этапа падения доллара, и многие к этому не готовы», — отмечает Джен.

Почему инвесторы выходят из американских активов?

Кроме прямых слов Трампа о том, что падение доллара — это «отлично для бизнеса», давление на валюту усиливают:

Политическая непредсказуемость. Угрозы пошлинами союзникам и идеи аннексии Гренландии пугают иностранных держателей активов.

Атака на независимость ФРС. Попытки Белого дома повлиять на решение центробанка по снижению ставок обесценивают привлекательность гособлигаций США.

Эффект «тихого увольнения». Инвесторы начинают массово закрывать позиции в долларовых активах, переходя в золото и жесткие валюты.

Риски для экономики США

Несмотря на выгоду для экспортеров, аналитики Goldman Sachs предупреждают об опасности. При государственном долге, приближающемся к $40 триллионам, стабильность валюты критически важна для того, чтобы США могли продолжать продавать свои долгосрочные облигации. Неконтролируемое падение доллара может привести к удорожанию обслуживания долга и глобальной «дедолларизации».