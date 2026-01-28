Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а инструмент поддержки американских экспортеров. Это спровоцировало самое глубокое падение доллара за последний год, сообщает Bloomberg.
Трамп дает «зеленый свет» на продажу доллара: американская валюта входит в фазу затяжного падения
Главные события на валютном рынке:
- Индекс доллара Bloomberg упал на 1,2%, достигнув минимума за последние четыре года.
- Золото установило новый исторический рекорд, превысив $5 300 за унцию.
- Евро и британский фунт поднялись до сильнейших уровней с 2021 года, а швейцарский франк — до максимума за последние 11 лет. В Азии наибольший рост продемонстрировали корейская она и малайзийский ринг.
«Улыбка доллара» превращается в гримасу
Стивен Джен, основатель Eurizon SLJ Capital и автор известной теории «улыбки доллара», считает, что мы являемся свидетелями начала новой эры. По его мнению, целое поколение аналитиков привыкло к формуле «сильная экономика = сильный доллар», но администрация Трампа ломает этот шаблон, стремясь к сильной экономике при слабой валюте.
«Это вполне может быть началом следующего этапа падения доллара, и многие к этому не готовы», — отмечает Джен.
Почему инвесторы выходят из американских активов?
Кроме прямых слов Трампа о том, что падение доллара — это «отлично для бизнеса», давление на валюту усиливают:
- Политическая непредсказуемость. Угрозы пошлинами союзникам и идеи аннексии Гренландии пугают иностранных держателей активов.
- Атака на независимость ФРС. Попытки Белого дома повлиять на решение центробанка по снижению ставок обесценивают привлекательность гособлигаций США.
- Эффект «тихого увольнения». Инвесторы начинают массово закрывать позиции в долларовых активах, переходя в золото и жесткие валюты.
Риски для экономики США
Несмотря на выгоду для экспортеров, аналитики Goldman Sachs предупреждают об опасности. При государственном долге, приближающемся к $40 триллионам, стабильность валюты критически важна для того, чтобы США могли продолжать продавать свои долгосрочные облигации. Неконтролируемое падение доллара может привести к удорожанию обслуживания долга и глобальной «дедолларизации».
