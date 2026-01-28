Tether представила новый стейблкоин для США — USAT

Компания Tether представила новый стейблкоин под названием USAT. Актив полностью соответствует закону GENIUS и выпускается регулируемой структурой Anchorage Digital Bank. Об этом говорится в сообщении компании.

Что известно о новом долларовом стейблкоине

О планах запуска нового долларового стейблкоина завляли еще в апреле 2025 года. Глава компании отметил, что это самый лучший вариант, поскольку американское законодательство предусматривает ограничение для иностранных эмитентов таких активов.

Согласно релизу, USAT — это регулируемый на федеральном уровне долларовый стейблкоин, созданный специально в соответствии с рамками GENIUS Act. Его эмитентом выступит Anchorage Digital Bank, имеющий лицензию трастового банка от Управления контроллера денежного обращения (OCC).

Кастодианом обеспечения и первичным дилером является Cantor Fitzgerald. Резервы USAT, исходя из требований GENIUS Act, должны полностью покрывать предложение актива и состоять из наличных, краткосрочных облигаций Казначейства, соглашений РЕПО овернайт, средств на депозитах по требованию в локальных банках и долей зарегистрированных фондов денежного рынка.

В Tether подчеркнули, что новый стейблкоин объединяет масштаб и операционную зрелость USDT с новой системой норм для федеральных институтов.

Где будет доступен

На начальном этапе USAT будет доступен на площадках Bybit,Crypto.com, Craken,OKX и Moonpay.