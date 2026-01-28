Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве озвучил свежую статистику по валютным поступлениям. Несмотря на положительную динамику, темпы роста выручки в 2025 году оказались значительно слабее показателей предыдущего года.
Приток валюты замедляется: НБУ отчитывается о снижении темпов возврата выручки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Статистика поступлений и валютная политика
В 2025 году объем возврата валютной выручки в Украину вырос всего на 5%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель демонстрировал стремительный скачок на уровне 20%.
В Нацбанке отмечают:
- Валютная либерализация остается стратегической целью. Регулятор готов и дальше снимать ограничения, но только при стабильном притоке валюты от экспортеров.
- Имеющиеся ограничения являются необходимым инструментом для поддержания стабильности гривны.
Кредитный бум и новые инструменты
Несмотря на замедление притока выручки, бизнес активно привлекает финансирование. С начала 2025 г. объемы кредитования экспортеров существенно выросли:
- Гривневые ссуды: +25%;
- Валютные кредиты: 20%.
Также НБУ тестирует механизмы защиты от курсовых колебаний. В частности, было разрешено использование форвардных сделок. Хотя рынок хеджирования рисков только зарождается — сейчас проведено 39 сделок на общую сумму $10 млн.
Курс на евро: планы на 2026 год
Из-за роста доли европейской валюты во внешнеторговых расчетах НБУ готовит важное нововведение. С высокой вероятностью, уже в 2026 году регулятор введет справочный курс евро, что упростит планирование для компаний, работающих с рынком ЕС.
Важные уже действующие послабления:
НБУ уже отменил лимиты по времени расчетов для контрактов:
- С участием Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
- При экспорте страховых услуг.
Комментарии