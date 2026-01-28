Приток валюты замедляется: НБУ отчитывается о снижении темпов возврата выручки

Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве озвучил свежую статистику по валютным поступлениям. Несмотря на положительную динамику, темпы роста выручки в 2025 году оказались значительно слабее показателей предыдущего года.

Статистика поступлений и валютная политика

В 2025 году объем возврата валютной выручки в Украину вырос всего на 5%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель демонстрировал стремительный скачок на уровне 20%.

В Нацбанке отмечают:

Валютная либерализация остается стратегической целью. Регулятор готов и дальше снимать ограничения, но только при стабильном притоке валюты от экспортеров.

Имеющиеся ограничения являются необходимым инструментом для поддержания стабильности гривны.

Кредитный бум и новые инструменты

Несмотря на замедление притока выручки, бизнес активно привлекает финансирование. С начала 2025 г. объемы кредитования экспортеров существенно выросли:

Гривневые ссуды: +25%;

Валютные кредиты: 20%.

Также НБУ тестирует механизмы защиты от курсовых колебаний. В частности, было разрешено использование форвардных сделок. Хотя рынок хеджирования рисков только зарождается — сейчас проведено 39 сделок на общую сумму $10 млн.

Курс на евро: планы на 2026 год

Из-за роста доли европейской валюты во внешнеторговых расчетах НБУ готовит важное нововведение. С высокой вероятностью, уже в 2026 году регулятор введет справочный курс евро, что упростит планирование для компаний, работающих с рынком ЕС.

Важные уже действующие послабления:

НБУ уже отменил лимиты по времени расчетов для контрактов: