Главное за среду: Лагард призывает к «глубокому пересмотру» экономики, золото растет, а другие рынки падают

Котировки золота в среду побили исторический рекорд и превысили $4 800 за тройскую унцию на фоне спроса на защитные активы и ослабления доллара.

Рынки США потеряли $1,3 трлн за день: геополитические угрозы Трампа напугали инвесторов

Фондовый рынок Соединенных Штатов начал второй год второго президентского срока Дональда Трампа резким падением. Возобновление риторики о торговых войнах и угрозы разорвать альянс с Европой из-за «вопроса Гренландии» спровоцировали массовую распродажу активов. По итогам торгов во вторник индекс S&P 500 снизился на 2,1% — это самое большое дневное падение за последние три месяца, в результате которого капитализация рынка уменьшилась более чем на $1,3 трлн.

Спор Трампа по поводу Гренландии срывает послевоенное соглашение с Украиной в Давосе