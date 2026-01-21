Главное за среду: Лагард призывает к «глубокому пересмотру» экономики, золото растет, а другие рынки падают

Главные финансовые новости за среду, 21 января.
Лагард призывает к «глубокому пересмотру» экономики Европы
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к «глубокому пересмотру» европейской экономики, чтобы встретить «рассвет нового международного порядка» во время интервью французскому радио RTL в среду.
Рост ВВП любой страны будет зависеть от цен на электроэнергию для ИИ — глава Microsoft
Затраты на энергию будут ключевыми для определения того, какая страна выиграет гонку искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
Исторический максимум: стоимость золота превысила отметку в $4 800
Котировки золота в среду побили исторический рекорд и превысили $4 800 за тройскую унцию на фоне спроса на защитные активы и ослабления доллара.
Рынки США потеряли $1,3 трлн за день: геополитические угрозы Трампа напугали инвесторов
Фондовый рынок Соединенных Штатов начал второй год второго президентского срока Дональда Трампа резким падением. Возобновление риторики о торговых войнах и угрозы разорвать альянс с Европой из-за «вопроса Гренландии» спровоцировали массовую распродажу активов. По итогам торгов во вторник индекс S&P 500 снизился на 2,1% — это самое большое дневное падение за последние три месяца, в результате которого капитализация рынка уменьшилась более чем на $1,3 трлн.
Спор Трампа по поводу Гренландии срывает послевоенное соглашение с Украиной в Давосе
Ожидаемый на полях ВЭФ в Давосе анонс масштабного плана послевоенного восстановления Украины на $800 млрд пришлось отложить из-за резкого обострения споров между США и Европой. Причиной стали сразу несколько инициатив Дональда Трампа, от идеи установить американский контроль над Гренландией до создания «Совета мира», который он предложил возглавить лично.
