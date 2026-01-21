Спор Трампа по Гренландии срывает послевоенное соглашение с Украиной в Давосе

Ожидаемый на полях ВЭФ в Давосе анонс масштабного плана послевоенного восстановления Украины на $800 млрд пришлось отложить из-за резкого обострения споров между США и Европой, выяснила Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Неугомонный Трамп

Причиной стали сразу несколько инициатив Дональда Трампа, от идеи установить американский контроль над Гренландией до создания «Совета мира», который он предложил возглавить лично.

Касательно последней инициативы, в Европе опасаются, что новый орган может отодвинуть ООН на второй план. К тому же большинство стран ЕС сочли неприемлемым приглашение в него владимира путина.

Свои сомнения выразила и Украина, которой тоже предложили вступить в совет. Как отметил Владимир Зеленский, «ему очень трудно представить» участие в какой-либо структуре вместе с путиным.

В целом фокус внимания сместился именно на Гренландию, говорят источники.

Европейские лидеры не готовы делать вид, что ничего не происходит и обсуждать Украину, пока им грозят тарифами за поддержку суверенитета острова. Никто не настроен «устраивать грандиозный спектакль» вокруг соглашения с Трампом, подчеркнул FT один из чиновников.

В Украине ранее заявили, что план был согласован с Вашингтоном на рабочем уровне, но пока не представляет собой «завершенный проект».