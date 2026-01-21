Multi от Минфин
21 января 2026, 12:02

Спор Трампа по Гренландии срывает послевоенное соглашение с Украиной в Давосе

Ожидаемый на полях ВЭФ в Давосе анонс масштабного плана послевоенного восстановления Украины на $800 млрд пришлось отложить из-за резкого обострения споров между США и Европой, выяснила Financial Times.

Ожидаемый на полях ВЭФ в Давосе анонс масштабного плана послевоенного восстановления Украины на $800 млрд пришлось отложить из-за резкого обострения споров между США и Европой, выяснила Financial Times.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНеугомонный ТрампПричиной стали сразу несколько инициатив Дональда Трампа, от идеи установить американский контроль над Гренландией до создания «Совета мира», который он предложил возглавить лично.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Неугомонный Трамп

Причиной стали сразу несколько инициатив Дональда Трампа, от идеи установить американский контроль над Гренландией до создания «Совета мира», который он предложил возглавить лично.

Касательно последней инициативы, в Европе опасаются, что новый орган может отодвинуть ООН на второй план. К тому же большинство стран ЕС сочли неприемлемым приглашение в него владимира путина.

Свои сомнения выразила и Украина, которой тоже предложили вступить в совет. Как отметил Владимир Зеленский, «ему очень трудно представить» участие в какой-либо структуре вместе с путиным.

В целом фокус внимания сместился именно на Гренландию, говорят источники.

Европейские лидеры не готовы делать вид, что ничего не происходит и обсуждать Украину, пока им грозят тарифами за поддержку суверенитета острова. Никто не настроен «устраивать грандиозный спектакль» вокруг соглашения с Трампом, подчеркнул FT один из чиновников.

В Украине ранее заявили, что план был согласован с Вашингтоном на рабочем уровне, но пока не представляет собой «завершенный проект».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Exba
Exba
21 января 2026, 12:39
#
Ну, ООН давно пора было менять — неэффективная громоздкая бюрократическая структура, которая не решает реальные проблемы, а только прожирает ресурсы. Трамп по крайней мере предлагает альтернативу.
+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
21 января 2026, 13:02
#
Ну, ООН давно пора было менять — неэффективная громоздкая бюрократическая структура, которая не решает реальные проблемы, а только прожирает ресурсы. путин по крайней мере предлагает альтернативу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 января 2026, 13:05
#
Летом 2026 Трампу исполниться 80 лет.

Что реально Трамп сможет предложить
в «Совете мира» после окончания своих
президентских полномочий и что будет
с этой структурой после его смерти,
ведь Трамп не Дункан Маклауд.

Если главой «Совета мира» всегда будет
действующий президент США — это
тоже не самая хорошая идея.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
