українська
21 января 2026, 10:55

Рынки США потеряли $1,3 трлн за день: геополитические угрозы Трампа напугали инвесторов

Фондовый рынок Соединенных Штатов начал второй год второго президентского срока Дональда Трампа резким падением. Возобновление риторики о торговых войнах и угрозы разорвать альянс с Европой из-за «вопроса Гренландии» спровоцировали массовую распродажу активов. По итогам торгов вторника индекс S&P 500 снизился на 2,1% — это самое большое дневное падение за последние три месяца, в результате которого капитализация рынка уменьшилась более чем на $1,3 трлн. Об этом сообщает Reuters 21 января.

Фондовый рынок Соединенных Штатов начал второй год второго президентского срока Дональда Трампа резким падением.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Продавай Америку»: инвесторы бегут со всех активов

На этот раз рыночная паника имеет одну тревожную особенность: падает абсолютно все. Во вторник синхронно обесценились акции, государственные казначейские облигации США (Treasuries) и даже доллар. Инвесторы, привыкшие к быстрому восстановлению цен после просадок, теперь опасаются долгосрочных убытков.

Причиной стала угроза Трампа возобновить торговую войну с Европой из-за намерения администрации США взять под контроль Гренландию. Это ставит под угрозу военный и политический альянс Запада, который десятилетиями гарантировал безопасность.

На рынке снова заговорили о стратегии «Sell America» («Продавай Америку»), которая впервые появилась после так называемого «Дня освобождения» (Liberation Day) в апреле прошлого года, когда инвесторы начали массово выводить капитал из активов США.

«Глобальные инвесторы воспринимают эти угрозы всерьез. Я думал, что после Дня освобождения многие попытаются выкупить дно, но на этот раз, похоже, этого не происходит», — отмечает Джек Эблин, главный инвестиционный стратег Cresset Capital.

Фундаментальные показатели против страха

Эксперты отмечают, что рынок сейчас очень уязвим. После трех лет двузначного роста акции оцениваются очень дорого, поэтому любая плохая новость провоцирует резкую реакцию.

Лорен Гудвин, руководительница отдела стратегии глобальных рынков New York Life Investments, подчеркивает опасность ситуации:

«Такой день, как сегодня, когда доходность облигаций растет, акции падают, а доллар распродают… заставляет людей пересмотреть свои базовые предположения».

В то же время некоторые аналитики советуют сохранять спокойствие. Майкл Розен из Angeles Investments считает, что хотя диверсификация активов за пределы США имеет смысл, полностью отказываться от американского рынка не стоит из-за высокой доходности компаний. Ожидается, что прибыль компаний из индекса S&P 500 вырастет на 15,5% в 2026 году.

Инвестируйте в образование — это лучший старт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
