Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 января 2026, 8:24 Читати українською

Рост ВВП любой страны будет зависеть от цен на электроэнергию для ИИ — глава Microsoft

Расходы на энергию будут ключевыми для определения того, какая страна выиграет гонку искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, пишет CNBC.

Расходы на энергию будут ключевыми для определения того, какая страна выиграет гонку искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, пишет CNBC.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИнвестиции в токеныПоскольку страны спешат создать инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы воспользоваться обещаниями технологии огромного повышения эффективности, Наделла заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что «рост ВВП в любой стране будет непосредственно коррелировать» со стоимостью энергии при использовании ИИ.
Фото: Фабрис Коффрини | Afp | Getty Images

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвестиции в токены

Поскольку страны спешат создать инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы воспользоваться обещаниями технологии огромного повышения эффективности, Наделла заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что «рост ВВП в любой стране будет непосредственно коррелировать» со стоимостью энергии при использовании ИИ.

Он отметил новый глобальный товар — «токены» — базовые единицы обработки, которые покупают пользователи моделей искусственного интеллекта, что позволяет им выполнять задачи.

«Задача каждой экономики и каждой фирмы в экономике состоит в том, чтобы превратить эти токены в экономический рост, тогда, если у вас есть более дешевый товар, он лучше».

Гиперскейлеры, такие как Microsoft, тратят миллиарды на строительство центров обработки данных для поддержания искусственного интеллекта.

В начале 2025 года Microsoft заявила, что планирует потратить $80 миллиардов на строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом. По словам Наделли, всего 50% расходов технологического гиганта приходится на страны за пределами США.

Читайте: Microsoft инвестирует 80 миллиардов долларов в дата-центры с фокусом на ИИ

«Я бы сказал, что мы быстро потеряем даже социальное разрешение фактически брать что-то вроде энергии, являющейся дефицитным ресурсом, и использовать ее для генерации этих токенов, если эти токены не будут улучшать показатели здравоохранения, образования, эффективности государственного сектора, конкурентоспособности частного сектора во всех секторах», — сказал Наделла.

Европа имеет одни из самых высоких цен на энергоносители в мире, которые выросли после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и последующих санкций.

«Это касается не только производства», — сказал Наделла. «Если подумать о совокупной стоимости владения, то вопрос таков: являетесь ли вы дешевым производителем энергии? Можете ли вы строить центры обработки данных? Какая кривая стоимости кремния в системе?

Как Европа может стать конкурентоспособной

Обращаясь к Европе, Наделла сказал, что региону нужно иметь более глобальный взгляд, чтобы добиться успеха в эпоху искусственного интеллекта.

«Конкурентоспособность Европы касается конкурентоспособности их продукции во всем мире, а не только в Европе», — сказал он. «Я думаю, что иногда, когда вы приезжаете в Европу, многие говорят именно о Европе».

Европейская экономика процветала за последние 300 лет, потому что континент был способен производить вещи, необходимые миру, сказал Наделла, добавив, что для этого континент должен инвестировать в энергию и токены, необходимые для обеспечения работы искусственного интеллекта в регионе.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в Европу, все говорят о суверенитете», — сказал он. «Знаете что? Европа действительно должна гораздо больше беспокоиться о доступе к своим промышленным компаниям, своим компаниям, предоставляющим финансовые услуги… а не просто думать, что каким-то образом, защищая Европу, она станет конкурентоспособной».

«Вы будете конкурентоспособны только тогда, когда продукты, вывозимые из Европы, будут конкурентоспособными на мировом уровне», — сказал он. «Именно это, я думаю, нужно изменить».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+6
Я. ..
Я. ..
21 января 2026, 9:09
#
Ну нам за це можна не переживати значить, бо в нас електроенергії немає, при чому навіть в столиці
