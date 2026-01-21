Расходы на энергию будут ключевыми для определения того, какая страна выиграет гонку искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, пишет CNBC.
Рост ВВП любой страны будет зависеть от цен на электроэнергию для ИИ — глава Microsoft
Инвестиции в токены
Поскольку страны спешат создать инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы воспользоваться обещаниями технологии огромного повышения эффективности, Наделла заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что «рост ВВП в любой стране будет непосредственно коррелировать» со стоимостью энергии при использовании ИИ.
Он отметил новый глобальный товар — «токены» — базовые единицы обработки, которые покупают пользователи моделей искусственного интеллекта, что позволяет им выполнять задачи.
«Задача каждой экономики и каждой фирмы в экономике состоит в том, чтобы превратить эти токены в экономический рост, тогда, если у вас есть более дешевый товар, он лучше».
Гиперскейлеры, такие как Microsoft, тратят миллиарды на строительство центров обработки данных для поддержания искусственного интеллекта.
В начале 2025 года Microsoft заявила, что планирует потратить $80 миллиардов на строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом. По словам Наделли, всего 50% расходов технологического гиганта приходится на страны за пределами США.
«Я бы сказал, что мы быстро потеряем даже социальное разрешение фактически брать что-то вроде энергии, являющейся дефицитным ресурсом, и использовать ее для генерации этих токенов, если эти токены не будут улучшать показатели здравоохранения, образования, эффективности государственного сектора, конкурентоспособности частного сектора во всех секторах», — сказал Наделла.
Европа имеет одни из самых высоких цен на энергоносители в мире, которые выросли после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и последующих санкций.
«Это касается не только производства», — сказал Наделла. «Если подумать о совокупной стоимости владения, то вопрос таков: являетесь ли вы дешевым производителем энергии? Можете ли вы строить центры обработки данных? Какая кривая стоимости кремния в системе?
Как Европа может стать конкурентоспособной
Обращаясь к Европе, Наделла сказал, что региону нужно иметь более глобальный взгляд, чтобы добиться успеха в эпоху искусственного интеллекта.
«Конкурентоспособность Европы касается конкурентоспособности их продукции во всем мире, а не только в Европе», — сказал он. «Я думаю, что иногда, когда вы приезжаете в Европу, многие говорят именно о Европе».
Европейская экономика процветала за последние 300 лет, потому что континент был способен производить вещи, необходимые миру, сказал Наделла, добавив, что для этого континент должен инвестировать в энергию и токены, необходимые для обеспечения работы искусственного интеллекта в регионе.
«Каждый раз, когда мы приезжаем в Европу, все говорят о суверенитете», — сказал он. «Знаете что? Европа действительно должна гораздо больше беспокоиться о доступе к своим промышленным компаниям, своим компаниям, предоставляющим финансовые услуги… а не просто думать, что каким-то образом, защищая Европу, она станет конкурентоспособной».
«Вы будете конкурентоспособны только тогда, когда продукты, вывозимые из Европы, будут конкурентоспособными на мировом уровне», — сказал он. «Именно это, я думаю, нужно изменить».
