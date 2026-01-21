Рост ВВП любой страны будет зависеть от цен на электроэнергию для ИИ — глава Microsoft

Расходы на энергию будут ключевыми для определения того, какая страна выиграет гонку искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, пишет CNBC.

Инвестиции в токены

Поскольку страны спешат создать инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы воспользоваться обещаниями технологии огромного повышения эффективности, Наделла заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что «рост ВВП в любой стране будет непосредственно коррелировать» со стоимостью энергии при использовании ИИ.

Он отметил новый глобальный товар — «токены» — базовые единицы обработки, которые покупают пользователи моделей искусственного интеллекта, что позволяет им выполнять задачи.

«Задача каждой экономики и каждой фирмы в экономике состоит в том, чтобы превратить эти токены в экономический рост, тогда, если у вас есть более дешевый товар, он лучше».

Гиперскейлеры, такие как Microsoft, тратят миллиарды на строительство центров обработки данных для поддержания искусственного интеллекта.

В начале 2025 года Microsoft заявила, что планирует потратить $80 миллиардов на строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом. По словам Наделли, всего 50% расходов технологического гиганта приходится на страны за пределами США.

«Я бы сказал, что мы быстро потеряем даже социальное разрешение фактически брать что-то вроде энергии, являющейся дефицитным ресурсом, и использовать ее для генерации этих токенов, если эти токены не будут улучшать показатели здравоохранения, образования, эффективности государственного сектора, конкурентоспособности частного сектора во всех секторах», — сказал Наделла.

Европа имеет одни из самых высоких цен на энергоносители в мире, которые выросли после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и последующих санкций.

«Это касается не только производства», — сказал Наделла. «Если подумать о совокупной стоимости владения, то вопрос таков: являетесь ли вы дешевым производителем энергии? Можете ли вы строить центры обработки данных? Какая кривая стоимости кремния в системе?

Как Европа может стать конкурентоспособной

Обращаясь к Европе, Наделла сказал, что региону нужно иметь более глобальный взгляд, чтобы добиться успеха в эпоху искусственного интеллекта.

«Конкурентоспособность Европы касается конкурентоспособности их продукции во всем мире, а не только в Европе», — сказал он. «Я думаю, что иногда, когда вы приезжаете в Европу, многие говорят именно о Европе».

Европейская экономика процветала за последние 300 лет, потому что континент был способен производить вещи, необходимые миру, сказал Наделла, добавив, что для этого континент должен инвестировать в энергию и токены, необходимые для обеспечения работы искусственного интеллекта в регионе.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в Европу, все говорят о суверенитете», — сказал он. «Знаете что? Европа действительно должна гораздо больше беспокоиться о доступе к своим промышленным компаниям, своим компаниям, предоставляющим финансовые услуги… а не просто думать, что каким-то образом, защищая Европу, она станет конкурентоспособной».

«Вы будете конкурентоспособны только тогда, когда продукты, вывозимые из Европы, будут конкурентоспособными на мировом уровне», — сказал он. «Именно это, я думаю, нужно изменить».