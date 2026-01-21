Исторический максимум: стоимость золота преодолела отметку в $4 800

Угрозы Трампа по Гренландии подстегнули рост металлов

Спотовая цена на золото выросла на 1,2% и достигла $4821,26 за унцию. Февральские фьючерсы на золото в США прибавили 1,4% — до $4844 за унцию.

Серебро подешевело на 1% — до $93,59 за унцию после того, как накануне обновило исторический максимум на отметке $95,87.

Платина снизилась на 0,7% — до $2445,96 за унцию, хотя ранее достигла рекорда в $2511,80.

Что говорят аналитики

Старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда, в комментарии для агентства Reuters, связал рост золота с утратой доверия к США.

Действия Трампа на выходных — угрозы ввести пошлины для европейских стран и попытки силой забрать Гренландию — усилили опасения инвесторов относительно глобальной геополитической напряженности, пояснил эксперт.

Аналитик City Index и Forex Фавад Разакзада отметил, что золото вошло на неизученную территорию, поскольку участники рынка страхуются от растущих политических рисков.

Ослабление доллара создает дополнительную поддержку для драгоценных металлов и усиливает ралли золота в момент, когда уверенность в американских активах пошатнулась, добавил специалист.

Рыночные аналитики ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на заседании 27−28 января, несмотря на призывы Трампа к их снижению.