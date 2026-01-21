Лагард призывает к «глубокому пересмотру» экономики Европы

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к «глубокому пересмотру» европейской экономики, чтобы встретить «рассвет нового международного порядка» во время интервью французскому радио RTL в среду.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Лагард об экономике

Лагард заявила, что тарифы США, вероятно, окажут лишь незначительное инфляционное влияние на экономику Европы, при этом Германия, как ожидается, почувствует более сильное воздействие, чем Франция.

Президент ЕЦБ подчеркнула, что европейские страны могли бы значительно укрепить свои экономические позиции, устранив нетарифные торговые барьеры, которые в настоящее время существуют внутри блока.

Тарифы Трампа

Ранее «Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, публично выступивших против идеи покупки Гренландии Соединенными Штатами и поддержавших позицию Дании.

Трамп заявил, что с 1 февраля 2026 года товары из восьми стран будут обложены дополнительными пошлинами в размере 10%. Если до июня окончательное соглашение о покупке Гренландии не будет достигнуто, ставка вырастет до 25%.