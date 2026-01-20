Главное за вторник: евро и золото растут, инвесторы избавляются от активов США

Евро стремительно растет по отношению к доллару: курс превысил 1,17

Евро стремительно растет по отношению к доллару в понедельник и вторник. Утром он был 1,166, а к 11:00 — уже 1,172. Пока Европа рассматривает, как лучше всего реагировать на последние угрозы президента США Дональда Трампа в отношении суверенитета Гренландии, существует одна крайняя потенциальная контрмера, которая подпитывает дебаты среди инвесторов.

Евро обновил исторический максимум: официальные курсы валют на среду

Нацбанк установил курс евро на среду на отметке 50,72 грн. Европейская валюта подорожала на 42 копейки по сравнению со вторником (50,30 грн). Отметим, что это новый исторический максимум, предыдущий был установлен 13 января (50,52 грн).

Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700