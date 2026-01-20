Multi от Минфин
українська
20 января 2026, 20:00

Главное за вторник: евро и золото растут, инвесторы избавляются от активов США

Главные финансовые новости за вторник, 20 января.

Главные финансовые новости за вторник, 20 января.

Евро стремительно растет по отношению к доллару: курс превысил 1,17

Евро стремительно растет по отношению к доллару в понедельник и вторник. Утром он был 1,166, а к 11:00 — уже 1,172. Пока Европа рассматривает, как лучше всего реагировать на последние угрозы президента США Дональда Трампа в отношении суверенитета Гренландии, существует одна крайняя потенциальная контрмера, которая подпитывает дебаты среди инвесторов.

Евро обновил исторический максимум: официальные курсы валют на среду

Нацбанк установил курс евро на среду на отметке 50,72 грн. Европейская валюта подорожала на 42 копейки по сравнению со вторником (50,30 грн). Отметим, что это новый исторический максимум, предыдущий был установлен 13 января (50,52 грн).

Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700

Котировки золота впервые в истории пересекли психологическую отметку в 4700 долларов за унцию. Стремительный рост спроса на драгоценные металлы вызван опасениями инвесторов по поводу новой волны глобальной нестабильности: президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для европейских союзников из-за спора вокруг суверенитета Гренландии.

Швейцарский франк стал самым популярным защитным активом среди валют

Швейцарский франк укрепляет позиции как самый популярный защитный актив на фоне усиления торговых и геополитических рисков. Рост неопределенности снизил привлекательность доллара и подтолкнул инвесторов к поиску более надежных валют.

Инвесторы массово избавляются от долларов и облигаций США из-за геополитических угроз Трампа

Мировые долговые рынки пережили резкое падение, а доходность американских казначейских облигаций подскочила до пятимесячного максимума. Инвесторы начали сомневаться в надежности активов США как «тихой гавани» на фоне агрессивной внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его намерений в отношении Гренландии и угроз европейским союзникам.

Источник: Минфин
Новости по теме
