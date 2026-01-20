Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
Швейцарский франк стал самым популярным убежищем среди валют

Швейцарский франк укрепляет позиции как самый популярный защитный актив на фоне усиления торговых и геополитических рисков. Рост неопределенности снизил привлекательность доллара и подтолкнул инвесторов к поиску более надежных валют, пишет Bloomberg.

Швейцарский франк укрепляет позиции как самый популярный защитный актив на фоне усиления торговых и геополитических рисков.

Рост франка

В понедельник франк стал лидером роста среди основных валют G10: он укрепился на 0,7% к доллару США, достиг двухмесячного максимума к евро и приблизился к рекордным уровням по отношению к японской иене после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран, выступивших против его планов по приобретению Гренландии.

Спрос на франк подтверждает его статус как предпочтительного защитного актива, отмечает Bloomberg. Низкий уровень госдолга Швейцарии (около 40% ВВП против более 100% у США и более 250% у Японии), политический нейтралитет и предсказуемая экономическая политика выгодно отличают страну от США и Японии, где политическая нестабильность, рост долга и давление на финансовые рынки ослабляют доллар и иену.

Что говорят аналитики

Во времена кризиса франк коррелирует с золотом и на него меньше влияют новые торговые пошлины, что делает его одним из главных бенефициаров текущей ситуации, сказал стратег Goldman Sachs по валютам и развивающимся рынкам Камакшья Триведи.

Основным соперником швейцарского франка считалась японская иена, но в последние годы европейская валюта выглядит более предпочтительной, по мнению Bloomberg.

Если до пандемии обе валюты поочередно играли роль ключевого защитного актива, то с мая 2020 года франк подорожал более чем на 80% по отношению к иене. Это отражает изменение восприятия рисков инвесторами: растущий госдолг Японии, внутриполитический кризис и ослабление доверия к финансовой устойчивости страны оказывают давление на валюту, тогда как франк выигрывает за счет стабильности и низкой долговой нагрузки Швейцарии, считает Коста Вайенас, главный инвестиционный директор Genesis Investment Partners AG.

Особенно показательно, что с середины 2023 года динамика пары франк/иена оторвалась от разницы процентных ставок. Несмотря на снижение доходности 10-летних облигаций Швейцарии и рост аналогичных ставок в Японии, франк продолжает укрепляться. В обычных условиях это должно было бы играть на пользу иене, однако на деле оказывается, что для инвесторов финансовая надежность и статус защитного актива важнее потенциальной доходности, считает Bloomberg.

Хотя укрепление франка сдерживается риском валютных интервенций со стороны Швейцарского национального банка, стратег Bank of America Алекс Коэн считает их временным фактором. По мнению экспертов Bloomberg, франк сохранит преимущество и продолжит опережать другие валюты как защитный актив.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
