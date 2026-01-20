Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 10:18 Читати українською

Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700

Котировки золота впервые в истории пересекли психологическую отметку в 4700 долларов за унцию. Стремительный рост спроса на драгоценные металлы вызван опасениями инвесторов по поводу новой волны глобальной нестабильности: президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для европейских союзников из-за спора вокруг суверенитета Гренландии. Об этом сообщает Reuters 20 января.

Котировки золота впервые в истории пересекли психологическую отметку в 4700 долларов за унцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ценовое ралли на рынке металлов

На фоне геополитической напряженности инвесторы массово скупают защитные активы. Стоимость спотового золота подскочила на 1%, достигнув на пике $4721,91 за унцию, хотя впоследствии скорректировалась до $4717,03. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале показали еще более динамичный рост — на 2,8%, до $4722,70.

Серебро также торгуется вблизи исторических максимумов. В течение сессии цена достигала рекордных $94,72, после чего несколько снизилась до $94,23 за унцию (-0,5%).

В целом, с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа год назад, цены на золото взлетели более чем на 70%, а стоимость серебра выросла более чем на 200%.

Политический контекст: Гренландия и ЕС

Главным драйвером паники на рынках стали агрессивные заявления Белого дома. Дональд Трамп усилил давление на Данию (члена НАТО) с требованием передать суверенитет над Гренландией под контроль США. В ответ Европейский Союз рассматривает возможность зеркальных мер.

Для обсуждения кризисной ситуации лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе уже в этот четверг.

Эксперты отмечают, что такая политика играет на руку рынку металлов.

Почему это важно

Когда мировые лидеры ссорятся, крупный капитал бежит из рискованных активов (акций компаний, криптовалюты) в «тихие гавани», такие как золото.

Рекордная цена на золото — это индикатор страха. Это означает, что инвесторы не верят в стабильность доллара и мировой экономики в ближайшее время. Для обычных людей это сигнал о возможном ускорении инфляции и подорожании импортных товаров из-за валютных колебаний. Ситуация также показывает хрупкость союзнических отношений между США и Европой, что может привести к изменению правил мировой торговли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами