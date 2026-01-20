Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700

Котировки золота впервые в истории пересекли психологическую отметку в 4700 долларов за унцию. Стремительный рост спроса на драгоценные металлы вызван опасениями инвесторов по поводу новой волны глобальной нестабильности: президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для европейских союзников из-за спора вокруг суверенитета Гренландии. Об этом сообщает Reuters 20 января.

Ценовое ралли на рынке металлов

На фоне геополитической напряженности инвесторы массово скупают защитные активы. Стоимость спотового золота подскочила на 1%, достигнув на пике $4721,91 за унцию, хотя впоследствии скорректировалась до $4717,03. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале показали еще более динамичный рост — на 2,8%, до $4722,70.

Серебро также торгуется вблизи исторических максимумов. В течение сессии цена достигала рекордных $94,72, после чего несколько снизилась до $94,23 за унцию (-0,5%).

В целом, с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа год назад, цены на золото взлетели более чем на 70%, а стоимость серебра выросла более чем на 200%.

Политический контекст: Гренландия и ЕС

Главным драйвером паники на рынках стали агрессивные заявления Белого дома. Дональд Трамп усилил давление на Данию (члена НАТО) с требованием передать суверенитет над Гренландией под контроль США. В ответ Европейский Союз рассматривает возможность зеркальных мер.

Для обсуждения кризисной ситуации лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе уже в этот четверг.

Эксперты отмечают, что такая политика играет на руку рынку металлов.

Почему это важно

Когда мировые лидеры ссорятся, крупный капитал бежит из рискованных активов (акций компаний, криптовалюты) в «тихие гавани», такие как золото.

Рекордная цена на золото — это индикатор страха. Это означает, что инвесторы не верят в стабильность доллара и мировой экономики в ближайшее время. Для обычных людей это сигнал о возможном ускорении инфляции и подорожании импортных товаров из-за валютных колебаний. Ситуация также показывает хрупкость союзнических отношений между США и Европой, что может привести к изменению правил мировой торговли.