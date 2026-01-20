Инвесторы массово избавляются от долларов и облигаций США из-за геополитических угроз Трампа

Мировые долговые рынки пережили резкое падение, а доходность американских казначейских облигаций подскочила до пятимесячного максимума. Инвесторы начали сомневаться в надежности активов США как «тихой гавани» на фоне агрессивной внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его намерений в отношении Гренландии и угроз европейским союзникам. Об этом сообщает издание Barron's, 20 января.

Геополитический шторм и удар по «безопасным гаваням»

Ключевым триггером паники стали заявления Дональда Трампа. Президент США пообещал ввести новые пошлины для ряда европейских стран в рамках своей кампании по получению контроля над Гренландией — территорией, принадлежащей Дании (члену НАТО). Кроме того, Трамп намекает на возможность военных действий в Центральной и Южной Америке.

Отдельный конфликт разгорелся с Францией. Трамп рассматривает введение разрушительных пошлин на шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к вновь созданному «Совету мира».

В результате индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, упал на 0,9% до отметки 98,49. Инвесторы теряют интерес к доллару как средству сохранения капитала.

Реакция рынков: цифры и рекорды

Финансовые показатели демонстрируют высокий уровень тревоги на рынках:

Облигации США: Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций (Treasuries) выросла до 4,291% — это самый высокий показатель с конца августа 2025 года. Доходность 30-летних облигаций подскочила до 4,934%.

Напомним: рост доходности облигаций означает падение их цены и свидетельствует о массовой распродаже бумаг.

Индекс страха: Волатильность на фондовом рынке резко возросла. Индекс VIX подскочил почти на 30%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2025 года.

Японский кризис

Параллельно с проблемами в США, бушует и долговой рынок Японии. Доходность японских гособлигаций достигла исторических рекордов после обещания нового премьер-министра Санаэ Такаичи снизить налоги на продукты питания. Рынок воспринял это как сигнал о дальнейшем ослаблении финансовой системы страны.