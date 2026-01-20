Евро стремительно растет к доллару: курс превысил 1,17

Евро стремительно растет к доллару в понедельник и вторник. Утром было 1,166, а по состоянию на 11:00 — уже 1,172. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Распродажа американских акций

Пока Европа рассматривает, как лучше всего реагировать на последние угрозы президента США Дональда Трампа по суверенитету Гренландии, существует одна крайняя потенциальная контрмера, которая подпитывает дебаты среди инвесторов, пишет Bloomberg.

Европейские страны владеют триллионами долларов облигаций и акций США, некоторые из которых находятся в государственных фондах. Это вызывает спекуляции относительно того, что они могут продать такие активы в ответ на возобновившуюся тарифную войну Трампа, что потенциально может привести к росту стоимости заимствований и снижению стоимости акций, учитывая зависимость США от иностранного капитала.

Основная часть этих активов находится в частных фондах вне контроля правительств, и в любом случае такой шаг, вероятно, повредит и европейским инвесторам. Поэтому большинство стратегов считают, что существует низкая вероятность того, что политики в конечном счете зайдут так далеко, учитывая их широкое нежелание противостоять Трампу с момента его возвращения к власти год назад.

Европейские страны владеют почти 40% иностранных казначейских облигаций США

Фото: Казначейские ценные бумаги США, принадлежащие иностранным резидентам, в миллиардах долларов

Сам факт того, что главный стратег Deutsche Bank AG по вопросам мировой валюты, тем не менее, открыто говорит о «превращении капитала в оружие», показывает, что такое возмездие становится риском для рынков, поскольку экспансионистская политика Трампа меняет геополитический ландшафт.

Активы США, находящиеся в Европейском Союзе, составляют более 10 триллионов долларов, согласно данным Министерства финансов США, причем еще больше — в Великобритании и Норвегии.

«Чистый дефицит международных инвестиций США огромен и представляет потенциальную угрозу для доллара, но только при условии, что иностранные собственники американских активов готовы пострадать финансово», — сказал Кит Джакес, главный валютный стратег Societe Generale SA.

«Возможно, европейские государственные инвесторы в активы США либо прекратят накапливать, либо начнут продавать, но ситуация, вероятно, должна еще больше обостриться, прежде чем они помешают своей инвестиционной эффективности по политическим причинам», — сказал он в понедельник.

Давление на доллар

Эскалация напряженности наносит ущерб фьючерсам на акции США, европейским акциям и доллару в понедельник, причем основными бенефициарами являются золото, швейцарский франк и евро. Это более мягкая версия реакции инвесторов после введения тарифов Трампом в апреле прошлого года, показывающая, что торговля «продай Америку» может вернуться.

Любое превращение европейских активов в оружие будет означать серьезную эскалацию. Фактически это расширит торговую войну, которую инвесторы в прошлом году в большинстве своем игнорировали, до финансового конфликта, непосредственно влияющего на рынки капитала.