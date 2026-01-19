Главное за понедельник: прогноз МВФ по мировой экономике, таможенная война

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Аналитики фонда констатируют, что глобальный бизнес демонстрирует удивительную устойчивость: компании успешно адаптируются к американским тарифам, а бум инвестиций в искусственный интеллект становится новым драйвером производительности.

Европа готовит ответный удар: пошлины на €93 млрд и блокада бизнеса США из-за «гренландского ультиматума» Трампа

Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный пакет экономических санкций против Соединенных Штатов, который может стать ответом на агрессивную риторику и действия президента Дональда Трампа. Брюссель рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро, а также ограничения доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Причиной обострения стало требование Вашингтона передать под контроль Гренландию и угрозы в адрес союзников по НАТО.

Индия в поисках уменьшения зависимости от доллара: предлагает объединить цифровые валюты БРИКС