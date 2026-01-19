Главные финансовые новости Украины и мира за понедельник, 19 января.
Главное за понедельник: прогноз МВФ по мировой экономике, таможенная война
МВФ улучшил прогноз: мировая экономика вырастет на 3,3% в 2026 году благодаря буму искусственного интеллекта
Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Аналитики фонда констатируют, что глобальный бизнес демонстрирует удивительную устойчивость: компании успешно адаптируются к американским тарифам, а бум инвестиций в искусственный интеллект становится новым драйвером производительности.
Европа готовит ответный удар: пошлины на €93 млрд и блокада бизнеса США из-за «гренландского ультиматума» Трампа
Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный пакет экономических санкций против Соединенных Штатов, который может стать ответом на агрессивную риторику и действия президента Дональда Трампа. Брюссель рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро, а также ограничения доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Причиной обострения стало требование Вашингтона передать под контроль Гренландию и угрозы в адрес союзников по НАТО.
Индия в поисках уменьшения зависимости от доллара: предлагает объединить цифровые валюты БРИКС
Центральный банк Индии предложил странам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты, чтобы упростить трансграничную торговлю и туристические платежи, сообщили два источника, что может уменьшить зависимость от доллара США в условиях роста геополитической напряженности.
НБУ планирует чеканить до 30 миллионов «шагов» ежегодно
Национальный банк Украины раскрыл детали перехода от советского названия «копейка» к историческому украинскому «шаг». Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что процесс не будет мгновенным обменом всех денег, а будет происходить путем естественного замещения.
«Я больше не думаю о мире»: Трамп объяснил, что хочет Гренландию, потому что не получил Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп неожиданно связал свои территориальные претензии на Гренландию с личным обидой на Норвегию из-за невручения ему Нобелевской премии мира. В официальном письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере американский лидер заявил, что отсутствие награды освобождает его от моральных обязательств перед мировым сообществом, и теперь он будет действовать исключительно в интересах США, требуя «полного контроля» над островом.
Комментарии