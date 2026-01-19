Индия в поисках уменьшения зависимости от доллара: предлагает объединить цифровые валюты БРИКС

Центральный банк Индии предложил странам БРИКС увязать свои официальные цифровые валюты, чтобы упростить трансграничную торговлю и туристические платежи, сообщили два источника, что может уменьшить зависимость от доллара США в условиях роста геополитической напряженности. Об этом пишет Reuters.

Действия Центрального банка Индии

Резервный банк Индии (РБИ) рекомендовал правительству включить в повестку дня саммита БРИКС 2026 предложение об объединении цифровых валют центральных банков (CBDC). Они попросили остаться анонимными, поскольку не имели права выступать публично. Индия будет принимать саммит, который состоится позже в этом году. Если рекомендация будет принята, впервые будет выдвинуто предложение об объединении цифровых валют членов БРИКС. В организацию БРИКС входят, среди прочих, Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Эта инициатива может вызвать раздраженые США, предупреждающие любые попытки обойти доллар.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что альянс БРИКС является «антиамериканским» и угрожал ввести пошлины против его членов. Резервный банк Индии, центральное правительство Индии и центральный банк Бразилии не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Народный банк Китая в ответ на запрос Reuters о комментарии заявил, что не располагает информацией по этому вопросу; центральные банки Южной Африки и россии отказались от комментариев. Предложение Резервного банка Индии об объединении центральных банков-кредиторов стран БРИКС для финансирования трансграничной торговли и туризма ранее не сообщалось.

На чем базируется предложение Индии

Предложение Резервного банка Индии базируется на декларации 2025 года на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, который настаивал на совместимости платежных систем стран-членов для повышения эффективности трансграничных транзакций. Резервный банк Индии публично выразил заинтересованность в связывании цифровой рупии Индии с цифровыми валютами центрального банка (CBDC) других стран для ускорения трансграничных транзакций и усиления глобального использования своей валюты.

Однако он заявил, что его усилия по содействию глобальному использованию рупии не направлены на содействие дедолларизации. Хотя ни один из членов БРИКС еще не полностью запустил свои цифровые валюты, все пять главных членов реализуют пилотные проекты.

Индийская цифровая валюта, которая называется электронной рупией, с момента своего запуска в декабре 2022 года привлекла всего 7 миллионов розничных пользователей, тогда как Китай обязался активизировать международное использование цифрового юаня.

Резервный банк Индии поощрял внедрение электронной рупии, позволяя осуществлять оффлайн-платежи, обеспечивая программированность для переводов государственных субсидий и позволяя финтех-компаниям предлагать кошельки с цифровой валютой. По словам одного из источников, для успешного обсуждения цифровых валютных связей БРИКС среди тем для обсуждения будут такие элементы, как совместимые технологии, правила управления и способы урегулирования несбалансированных объемов торговли.

Источник предупредил, что колебания членов по внедрению технологических платформ из других стран могут задержать работу над предложением, а конкретный прогресс потребует консенсуса по технологиям и регулированию. Одна из идей, рассматриваемая для управления потенциальными торговыми дисбалансами, заключается в использовании двусторонних соглашений о валютных свопах между центральными банками, сообщили оба источника.

Предыдущие попытки россии и Индии увеличить торговлю в своих местных валютах столкнулись с препятствиями. Россия накопила обширные остатки индийских рупий, для которых она нашла ограниченное использование, что побудило центральный банк Индии разрешить инвестирование таких остатков в местные облигации. По словам второго источника, предлагается производить еженедельные или ежемесячные расчеты по транзакциям через свопы.

Интерес к CBDC

Хотя интерес к CBDC в мире снизился из-за роста использования стейблкоинов, Индия продолжает позиционировать свою электронную рупию как более безопасную и более регулируемую альтернативу. «CBDC не создают многих рисков, связанных со стейблкоинами», — заявил в прошлом месяце заместитель председателя Резервного банка Индии Т. Раби Санкар.

«Помимо содействия незаконным платежам и обходу мер контроля, стейблкоины вызывают значительные беспокойства по поводу монетарной стабильности, фискальной политики, банковского посредничества и системной устойчивости», — сказал Санкар.