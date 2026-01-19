Multi от Минфин
19 января 2026, 11:17

«Я больше не думаю о мире»: Трамп объяснил, что хочет Гренландию, потому что не получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп неожиданно связал свои территориальные претензии на Гренландию с личным обидой на Норвегию из-за невручения ему Нобелевской премии мира. В официальном письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере американский лидер заявил, что отсутствие награды освобождает его от моральных обязательств перед мировым сообществом, и теперь он будет действовать исключительно в интересах США, требуя «полного контроля» над островом. Об этом сообщает Bloomberg, 19 января.

Президент США Дональд Трамп неожиданно связал свои территориальные претензии на Гренландию с личным обидой на Норвегию из-за невручения ему Нобелевской премии мира.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ультиматум в письме

В распоряжение журналистов попал текст письма, в котором Трамп прямо указывает на причину своей агрессивной риторики.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире. Хотя он всегда будет преобладать, теперь я могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки», — говорится в обращении.

Трамп добавил, что «мир не будет в безопасности, пока мы не будем иметь полный и тотальный контроль над Гренландией». Он аргументировал это тем, что Дания якобы не способна защитить остров от посягательств России и Китая. Права Дании на остров президент США поставил под сомнение фразой: «Это только потому, что сотни лет назад там причалила лодка, но наши лодки тоже там причаливали».

Реакция Осло и инцидент с медалью

Премьер-министр Норвегии в ответ на письмо в очередной раз пояснил, что правительство страны не имеет никакого влияния на присуждение премии — это прерогатива независимого Нобелевского комитета.

Ситуация приобрела дополнительный сюрреализм на прошлой неделе, когда лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме отдала свою медаль Трампу. Американский президент, который давно жаждал этой награды, принял ее.

В ответ Нобелевский комитет выступил с жестким заявлением: «Премия и лауреат неразделимы. Даже если медаль попадает в чужие руки, это не меняет того, кто был награжден». Комитет подчеркнул, что премию невозможно передать даже символически.

Эскалация конфликта с Европой

Письмо Трампа появилось на фоне серьезного дипломатического кризиса. Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины против европейских стран-членов НАТО, если Дания откажется передать Гренландию под контроль США.

В ответ послы ЕС уже обсуждают пакет санкций на сумму 93 миллиарда евро (около 108 млрд долларов), который может ударить по американским товарам. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал активировать самые мощные инструменты экономического противодействия Евросоюза.

Почему Америка «охотится» на Гренландию уже 80 лет

Идея покупки Гренландии не является новым изобретением Дональда Трампа, хотя его методы беспрецедентно агрессивны. Соединенные Штаты пытались получить контроль над островом еще в 1946 году. Тогда президент Гарри Трумэн официально предлагал Дании продать Гренландию за 100 миллионов долларов в золоте (огромная сумма на то время), но получил отказ.

Стратегический интерес Вашингтона основан на двух факторах:

  • Военный контроль Арктики. На острове расположена авиабаза Туле (Thule) — самый северный форпост США, критически важный для системы предупреждения о ядерном ударе.
  • Ресурсы. Гренландия обладает огромными запасами редкоземельных металлов, необходимых для производства современной электроники и оружия. Сейчас этот рынок контролирует Китай, и контроль над островом позволил бы США разорвать эту зависимость.

Отличие нынешней ситуации в том, что 80 лет назад это было дипломатическое предложение, а сегодня — это шантаж союзников по НАТО с использованием торговых войн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
19 января 2026, 11:59
#
«Права Данії на острів президент США поставив під сумнів фразою: „це лише тому, що сотні років тому там причалив човен, але наші човни теж там причалювали“.»

Погоджуюсь, тільки тоді сша, Канада, Мексика, ну і в принципі Північна і Південна Америка — це мають бути території Іспанії, Португалії, Франції та Великобританії, адже саме ці три країни колонізували штати і всю Америку взагалі, на жаль вони винищували корінних мешканців Америки індіанців, тому виходить це має бути тепер їх територія, за методичкою трумпа.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem890047 и 24 незарегистрированных посетителя.
