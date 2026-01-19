НБУ планирует чеканить до 30 миллионов «шагов» ежегодно

Национальный банк Украины раскрыл детали перехода от советского названия «копейка» к историческому украинскому «шаг». Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что процесс не будет мгновенным обменом всех денег, а будет происходить путем естественного замещения. В интервью «Укринформу» он назвал конкретные объемы монет, которых коснется эта реформа.

Сколько монет заменят: цифры

Сейчас в кошельках украинцев находится огромное количество мелких денег — 1,5 миллиарда штук монет номиналом 50 копеек. Изымать такую массу денег одномоментно никто не собирается.

План НБУ заключается в замене только тех монет, которые ежегодно допечатываются для поддержания обращения (вместо утерянных или поврежденных).

Ежегодно Украине необходимо дополнительно чеканить 20−30 миллионов монет по 50 копеек.

Именно эти 20−30 миллионов новых монет ежегодно планируется выпускать уже под названием «50 шагов».

Как это будет выглядеть на практике

Параллельный оборот. Старые 1,5 миллиарда копеек остаются действительными. Они будут ходить наравне с новыми шагами.

Новые «шаги» будут иметь такой же вес, диаметр и сплав, как и старые «копейки».

«Мы видим и слышим от розничного бизнеса потребность в монете номиналом 50… Очень надеюсь, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов. Она будет оставаться в обращении еще несколько лет», — отметил Андрей Пышный.