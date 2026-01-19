Multi от Минфин
українська
19 января 2026, 10:55

Европа готовит ответный удар: пошлины на €93 млрд и блокада бизнеса США из-за «гренландского ультиматума» Трампа

Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный пакет экономических санкций против Соединенных Штатов, который может стать ответом на агрессивную риторику и действия президента Дональда Трампа. Брюссель рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро, а также ограничения доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Причиной обострения стало требование Вашингтона передать под контроль Гренландию и угрозы в адрес союзников по НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный пакет экономических санкций против Соединенных Штатов, который может стать ответом на агрессивную риторику и действия президента Дональда Трампа.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Трамп заявил, что с 1 февраля введет 10-процентные пошлины на товары из Великобритании, Норвегии и шести стран ЕС из-за того, что эти страны не поддерживают идею передачи Гренландии США.

Оружие сдерживания перед Давосом

Пакет жестких мер ЕС готовится как рычаг давления накануне Всемирного экономического форума в Давосе, где запланированы встречи европейских лидеров с Дональдом Трампом. Главная цель ЕС — заставить Белый дом пойти на компромисс и предотвратить раскол в западном военном альянсе, который может стать фатальным для архитектуры безопасности Европы.

По информации источников, перечень штрафных тарифов был разработан еще в прошлом году, но его активацию отложили до 6 февраля, чтобы дать шанс дипломатии и избежать полномасштабной торговой войны.

Инструмент противодействия принуждению

В воскресенье послы 27 стран-членов ЕС обсудили использование нового, еще ни разу не примененного на практике механизма — Инструмента противодействия экономическому принуждению.

Этот механизм, принятый в 2023 году, предоставляет Брюсселю широкие полномочия:

  • Ограничивать доступ иностранных компаний к рынку Евросоюза.
  • Блокировать инвестиции из третьих стран.
  • Сдерживать экспорт услуг.

Во внутренних документах ЕС прямо упоминается возможность применения таких мер против технологических гигантов США и сферы цифровых сервисов, если Вашингтон реализует свои угрозы.

Позиции стран разделились: Франция выступает за немедленный жесткий ответ, тогда как другие государства настаивают на попытке деэскалации через переговоры.

Рынки в панике, золото бьет рекорды

Геополитическая напряженность мгновенно отразилась на финансовых рынках. Фьючерсы на европейский индекс акций Euro Stoxx 50 упали на 1,5%. В то же время инвесторы массово бегут в защитные активы: цена на золото установила новый исторический рекорд, достигнув отметки $4690 за тройскую унцию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
