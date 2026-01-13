Главное за вторник: давление на ФРС, Alphabet достиг оценки в $4 трлн, инфляция в США

Главные финансовые новости за вторник, 13 января.
Надолго ли падение доллара: стратеги оценили риски расследования против ФРС
Доллар США ослаб после сообщений о том, что Министерство юстиции (DoJ) начало уголовное расследование аспектов реконструкции зданий Федеральной резервной системы в Вашингтоне и показаний председателя ФРС Джерома Пауэлла Конгрессу.
Владелец Google стал четвертой компанией в мире с капитализацией $4 трлн
Еще на прошлой неделе капитализация холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, превысила соответствующий показатель компании Apple, но недавнее заявление последней о намерениях использовать Gemini в качестве основы для Siri нового поколения позволило капитализации Alphabet превысить заветный порог в $4 трлн.
Мировые центробанки выступили в защиту главы ФРС Джерома Пауэлла
Глобальная финансовая элита сделала беспрецедентный шаг, публично поддержав главу Федеральной резервной системы (ФРС) США. Руководители ведущих центральных банков мира подписали совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость политического давления на монетарного регулятора Соединенных Штатов.
Apple делает ставку на Google: Gemini появится в обновленной Siri
Компания Apple официально выбрала модель искусственного интеллекта Gemini от Google для масштабного обновления голосового помощника Siri, которое выйдет уже в этом году. Заключенное многолетнее соглашение не только углубляет партнерство между технологическими гигантами, но и существенно укрепляет позиции Alphabet (материнской компании Google) в борьбе против OpenAI.
Инфляция в США замерла на фоне политического давления: рынки выдохнули с облегчением
Темпы роста цен в Соединенных Штатах стабилизировались, что стало позитивным сигналом для финансовых рынков, которые опасались возобновления инфляционного давления. Несмотря на сложную политическую ситуацию и конфликт между Белым домом и регуляторами, экономические показатели оказались лучше пессимистических прогнозов.
