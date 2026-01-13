Главное за вторник: давление на ФРС, Alphabet достиг оценки в $4 трлн, инфляция в США

Глобальная финансовая элита сделала беспрецедентный шаг, публично поддержав главу Федеральной резервной системы (ФРС) США. Руководители ведущих центральных банков мира подписали совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость политического давления на монетарного регулятора Соединенных Штатов.

Apple делает ставку на Google: Gemini появится в обновленной Siri

Компания Apple официально выбрала модель искусственного интеллекта Gemini от Google для масштабного обновления голосового помощника Siri, которое выйдет уже в этом году. Заключенное многолетнее соглашение не только углубляет партнерство между технологическими гигантами, но и существенно укрепляет позиции Alphabet (материнской компании Google) в борьбе против OpenAI.

Инфляция в США замерла на фоне политического давления: рынки выдохнули с облегчением