Apple официально выбрала модель искусственного интеллекта Gemini от Google для масштабного обновления голосового помощника Siri, которое выйдет уже в этом году. Заключенное многолетнее соглашение не только углубляет партнерство между технологическими гигантами, но и укрепляет позиции Alphabet (материнской компании Google) в борьбе против OpenAI. Об этом сообщает Reuters.
Apple делает ставку на Google: Gemini появится в обновленной Siri
Новый фундамент для Siri и Apple Intelligence
В понедельник Google подтвердила, что после тщательной оценки Apple сочла технологию Gemini наиболее мощным фундаментом для своих систем. Кроме Siri модели Google будут обеспечивать работу и других функций будущей платформы Apple Intelligence.
Ключевые факты о сделке:
- Охват: Технология Google получит доступ к огромной базе Apple — более 2 миллиардов активных устройств.
- Капитализация: На фоне новостей рыночная стоимость Alphabet в понедельник пересекла отметку в $4 трлн. Акции компании выросли на 65% за прошлый год благодаря успехам в сфере ИИ.
- Конфиденциальность: Apple Intelligence будет продолжать работать преимущественно на самих устройствах и через Private Cloud Compute, сохраняя высокие стандарты конфиденциальности.
OpenAI отходит на второй план
Хотя в конце 2024 года Apple интегрировала ChatGPT от OpenAI для ответов на сложные запросы, новое соглашение с Google изменяет баланс сил.
«Решение Apple интегрировать Gemini фактически отодвигает OpenAI на второй план. ChatGPT останется лишь дополнительной опцией для отдельных запросов, тогда как Google станет основным решением AI», — отмечает Парт Талсания, гендиректор Equisights Research.
По данным источников, гендиректор OpenAI Сэм Альтман еще в конце прошлого года объявил в компании состояние красной тревоги, чтобы ускорить разработку в ответ на успехи Gemini 3.
Критика и антимонопольные риски
Новый альянс вызвал волну обсуждений в Кремниевой долине. Илон Маск, основатель конкурирующей фирмы xAI, назвал это сотрудничество «необоснованной концентрацией власти» Google, учитывая контроль компании над Android и Chrome.
Стоит отметить, что это соглашение базируется на многолетнем партнерстве, где Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple — договоренность, которая приносит Apple десятки миллиардов долларов ежегодного дохода.
