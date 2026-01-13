Надолго ли падение доллара: стратеги оценили риски расследования против ФРС

Доллар США ослаб после сообщений о том, что Министерство юстиции (DoJ) начало уголовное расследование аспектов реконструкции зданий Федеральной резервной системы в Вашингтоне и показаний главы ФРС Джерома Пауэлла Конгресса. Об этом пишет Investing.com.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят валютные стратеги

Однако Стив Энгландер, глава исследований валют G10 в Standard Chartered, считает, что начальная реакция рынка может оказаться недолговечной, если процесс не приведет к формальному обвинению.

«Расследование или повестка — это еще не обвинение. Если обвинение не последует, спекуляции вокруг Пауэлла, вероятно, утихнут», — заявил Энгландер в записке, опубликованной в понедельник.

Стратег отмечает, что повестки и расследование не устанавливают вину, и отсутствие обвинений может даже интерпретироваться как презумпция невиновности.

Читайте также: Доллар упал на фоне угроз Минюста США в адрес главы ФРС Пауэлла

Более того, для предъявления обвинения прокурорам предстоит обмануть, что, по его мнению, может быть сложно обосновать. В результате, «если мы правы в том, что обвинение маловероятно, мы ожидаем, что этот эпизод ослабления доллара США пройдет», — сказал Энгландер.

Не считая того, рисковый сценарий смотрится по другому. Обвинение, «даже если оно минимально обосновано, может быть истолковано как достаточная причина увольнения», — говорит Энгландер. Эта возможность может распространиться за пределы Пауэлла, поскольку другие управляющие ФРС могут столкнуться с устранением по незначительным основаниям, что вызывает более широкие опасения относительно независимости ФРС.

В таком сценарии ожидания более мягкой денежно-кредитной политики и снижения доверия будут отрицательными для доллара.

Что с казначейскими облигациями

Хотя доллар может стабилизироваться, пока рынки ждут ясности, Энгландер предупреждает, что казначейские облигации США могут быть более уязвимыми в ближайшей перспективе.

Кривая доходности уже умеренно выросла на фоне восстановившейся неопределенности вокруг независимости ФРС, подтолкнув доходность 10-летних облигаций к верхней границе недавнего диапазона.

Стратег отмечает, что будущие аукционы казначейских облигаций и данные по ИПЦ за декабрь усиливают фон рисков, при этом слабый спрос или неожиданно высокая инфляция потенциально могут повлечь за собой прорыв доходности вверх.

Если восприятие риска обвинения вырастет, Энгландер ожидает, что инвесторы потребуют большей срочной премии, открывая двери для дальнейшего роста доходности. Такие движения, по его словам, могут быть «достаточно резкими», как это наблюдалось, когда подобные обвинения истекли в прошлом году.