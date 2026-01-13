Владелец Google стал четвертой компанией в мире с капитализацией $4 трлн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 11:28 Читати українською

Владелец Google стал четвертой компанией в мире с капитализацией $4 трлн

Еще на прошлой неделе капитализация холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, превысила соответствующий показатель компании Apple, но именно недавнее заявление последней о намерениях использовать Gemini в качестве основы для Siri нового поколения позволило капитализации Alphabet превысить заветный порог в $4 трлн. Об этом пишет CNBC.

Еще на прошлой неделе капитализация холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, превысила соответствующий показатель компании Apple, но именно недавнее заявление последней о намерениях использовать Gemini в качестве основы для Siri нового поколения позволило капитализации Alphabet превысить заветный порог в $4 трлн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Клуб американских компаний с капитализацией более $4 трлн

В клубе американских компаний с капитализацией более $4 трлн уже находятся Nvidia, Microsoft и Apple, а теперь к ним примыкает и Alphabet. Для преодоления этой планки акциям корпорации было достаточно вырасти в цене на 1 % до $331,86, как поясняет CNBC.

Компании Nvidia и Microsoft данный рубеж впервые в своей истории преодолели в июле прошлого года, у Apple данное событие состоялось в октябре. С тех пор Apple и Microsoft успели на время выбыть из этого клуба, поскольку их капитализация опустилась ниже уровня $4 трлн.

Динамика курса акций Alphabet на протяжении прошлого года выделяла эту компанию на фоне конкурентов. Он укрепился на 65 %, продемонстрировав максимальный рост с 2009 года, когда на фоне выхода из финансового кризиса курс акций эмитента удвоился.

В прошлом году Google представила ускорители вычислений Ironwood собственной разработки, а также анонсировала ИИ-модель Gemini 3, которая получила хорошие оценки экспертов и рядовых пользователей.

В отличие от многочисленных стартапов типа OpenAI, корпорация Alphabet обладает собственными источниками финансирования разработки новых ИИ-моделей и строительства сопутствующей инфраструктуры. Доверия инвесторов это явно добавляет, поэтому капитализация компании и продолжает увеличиваться.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами