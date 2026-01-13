Мировые центробанки выступили в защиту главы ФРС Джерома Пауэлла

Глобальная финансовая элита совершила беспрецедентный шаг, публично поддержав главу Федеральной резервной системы (ФРС) США. Руководители ведущих центральных банков мира подписали совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость политического давления на монетарного регулятора Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ) 13 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали заявления

Причиной такой скоординированной реакции стала угроза независимости ФРС. В своем обращении самые влиятельные банкиры мира подчеркнули, что автономия центрального банка — это не привилегия чиновников, а необходимое условие для экономической безопасности граждан.

В тексте заявления указано:

«Мы выражаем полную солидарность с Федеральной резервной системой и ее председателем Джеромом Г. Пауэллом. Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим. Поэтому критически важно сохранить эту независимость, с полным уважением к верховенству закона и демократической подотчетности».

Коллеги Пауэлла также выразили ему личную поддержку, охарактеризовав его работу как профессиональную и честную:

«Пауэлл выполнял свои обязанности честно, рассудительно и с непоколебимой преданностью общественным интересам. Для нас он является уважаемым коллегой, которого высоко ценят все, кто с ним работал».

Кто подписал документ

Масштаб поддержки впечатляет — под документом стоят подписи руководителей ключевых финансовых институтов Европы, Азии и Америки. Среди подписантов:

Кристин Лагард (президент ЕЦБ);

Эндрю Бейли (председатель Банка Англии);

Тифф Маклем (Председатель Банка Канады);

Франсуа Вильруа де Гальо (Председатель Совета директоров BIS — «банка центральных банков»).

Также к заявлению присоединились руководители центробанков Швеции, Дании, Швейцарии, Австралии, Кореи и Бразилии.

Причина конфликта: давление Белого дома

Заявление международного сообщества стало ответом на действия администрации США против руководства ФРС. На данный момент известно о расследовании Министерства юстиции США в отношении якобы нарушений при ремонте штаб-квартиры ФРС. Сам Джером Пауэлл назвал это расследование «политическим предлогом» для давления, целью которого является подрыв его авторитета и возможное отстранение от должности.

Почему политики атакуют центробанки

История знает немало примеров, когда президенты США пытались оказывать давление на ФРС ради краткосрочной политической выгоды. Самый известный пример — давление Ричарда Никсона на Артура Бернса в 1970-х годах с требованием снизить ставки перед выборами, что впоследствии привело к катастрофической инфляции. В текущем контексте 2026 года конфликт, вероятно, обусловлен желанием администрации получить «более дешевые деньги» (более низкие ставки) для финансирования бюджетных расходов или стимулирования экономики, в то время как ФРС придерживается жесткой монетарной политики для контроля инфляции. Расследование по поводу «ремонта офиса» выглядит как классический инструмент бюрократической войны, когда для смены неудобного руководителя используют формальные поводы, не связанные с его профессиональной деятельностью.