українська
13 января 2026, 16:20 Читати українською

Инфляция в США замерла на фоне политического давления: рынки выдохнули с облегчением

Темпы роста цен в Соединенных Штатах стабилизировались, что стало положительным сигналом для финансовых рынков, которые опасались возобновления инфляционного давления. Несмотря на сложную политическую ситуацию и конфликт между Белым домом и регуляторами, экономические показатели оказались лучше пессимистических прогнозов. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Бюро статистики труда США 13 января.

Темпы роста цен в Соединенных Штатах стабилизировались, что стало положительным сигналом для финансовых рынков, которые опасались возобновления инфляционного давления.

Цифры, успокоившие Уолл-стрит

В декабре 2025 года годовой уровень инфляции (индекс CPI) остался на отметке 2,7%, не изменившись по сравнению с ноябрем. Этот результат полностью оправдал ожидания экономистов.

Еще более важным для инвесторов стал показатель базовой инфляции (Core CPI), который очищен от волатильных цен на топливо и продукты. Он составил 2,6% в годовом измерении — это самый низкий уровень с 2021 года.

В месячном измерении базовая инфляция выросла лишь на 0,2%, что оказалось даже ниже прогнозов аналитиков (0,3%). Такая статистика мгновенно повлияла на настроения инвесторов: фьючерсы на фондовые индексы США сменили «красный» цвет падения на «зеленый» цвет роста сразу после публикации отчета.

Что подорожало, а что подешевело

Структура цен остается неоднородной.

  • Дешевеют: бензин и подержанные автомобили. Именно снижение цен на топливо компенсировало подорожание в других секторах.
  • Дорожают: продукты питания, ресторанные блюда, жилье, транспортные услуги и медицинское обслуживание.

Особую обеспокоенность вызывает стоимость жилья и продуктов питания, ведь, хотя темпы инфляции снизились с пиковых 9% в 2022 году, абсолютный уровень цен на товары первой необходимости остается высоким для многих американцев.

Политические войны и сомнения относительно данных

Отчет за декабрь стал первым полным срезом цен за последние месяцы. Дело в том, что осенью из-за остановки работы правительства («шатдаун») Департамент труда не мог полноценно собирать данные «в полях» и был вынужден использовать технические методы для заполнения пробелов. Экономисты предупреждали, что из-за этого ноябрьские данные могли быть искусственно занижены, и ожидали резкого скачка в декабре (эффект отложенного спроса), но этого не произошло.

Ситуация осложняется беспрецедентным политическим давлением.

  • Конфликт с Департаментом труда: В августе президент Трамп уволил комиссара ведомства, обвинив его (без предоставления доказательств) в фальсификации статистики рынка труда.
  • Атака на ФРС: Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что администрация президента угрожает ему уголовным преследованием, пытаясь заставить снизить ставки.

Почему это важно

  • Доверие к статистике: В условиях, когда президент США публично ставит под сомнение официальные данные, для инвесторов критически важно видеть, что статистика остается объективной и не «нарисованной» в угоду политикам. Отчет, совпадающий с прогнозами независимых экономистов, возвращает это доверие.
  • Будущее доллара: Поскольку базовая инфляция снижается, у ФРС (которая собирается на заседание через две недели) появляется пространство для дальнейшего снижения ставок. Это, как правило, ослабляет доллар, но поддерживает рынки акций и криптовалют.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
