Главное за понедельник: гривна снова исторически падает, золото обновляет вершины, на главу ФРС завели дело
Официальные курсы доллара и евро снова достигли исторических рекордов
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,2552 грн. Это на 18 копеек больше, чем в понедельник, когда был установлен предыдущий исторический рекорд (43,0757). Таким образом доллар обновил свой максимум. В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,5264 грн, что на 39 копеек больше, чем в понедельник (50,1444). Евро также обновляет историческую вершину в паре с гривной.
Доллар упал на фоне угроз Минюста США в адрес главы ФРС Пауэлла
Курс доллара 12 января упал самыми быстрыми темпами за почти три недели на новостях о том, что Минюст США пригрозил главе Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу уголовным преследованием. Переход конфликта Белого дома с главой ФРС в уголовную плоскость возродил опасения относительно политического вмешательства в действия регулятора.
Золото пробило исторический потолок в $4600, серебро и платина также растут
В понедельник цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в 4 600 долларов за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости. Инвесторы массово скупают драгоценные металлы, ища «тихую гавань» на фоне беспрецедентного политического давления на Федеральную резервную систему США и обострения геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.
В Украине заблокировали Polymarket
В Украине официально заблокировали сайт платформы прогнозов Polymarket. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) еще 10 декабря 2025 года на основании постановления № 695.
В США открыли уголовное дело на главу ФРС Джерома Пауэлла
Прокуратура Соединенных Штатов начала уголовное расследование в отношении деятельности главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Правоохранителей заинтересовали показания главного банкира страны, которые он дал Конгрессу прошлым летом относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка.
