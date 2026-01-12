Главное за понедельник: гривна снова исторически падает, золото обновляет вершины, на главу ФРС завели дело

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: гривна снова исторически падает, золото обновляет вершины, на главу ФРС завели дело

Главные финансовые новости за понедельник, 12 января.

Главные финансовые новости за понедельник, 12 января.

Официальные курсы доллара и евро снова достигли исторических рекордов

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,2552 грн. Это на 18 копеек больше, чем в понедельник, когда был установлен предыдущий исторический рекорд (43,0757). Таким образом доллар обновил свой максимум. В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,5264 грн, что на 39 копеек больше, чем в понедельник (50,1444). Евро также обновляет историческую вершину в паре с гривной.

Доллар упал на фоне угроз Минюста США в адрес главы ФРС Пауэлла

Курс доллара 12 января упал самыми быстрыми темпами за почти три недели на новостях о том, что Минюст США пригрозил главе Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу уголовным преследованием. Переход конфликта Белого дома с главой ФРС в уголовную плоскость возродил опасения относительно политического вмешательства в действия регулятора.

Золото пробило исторический потолок в $4600, серебро и платина также растут

В понедельник цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в 4 600 долларов за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости. Инвесторы массово скупают драгоценные металлы, ища «тихую гавань» на фоне беспрецедентного политического давления на Федеральную резервную систему США и обострения геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

В Украине заблокировали Polymarket

В Украине официально заблокировали сайт платформы прогнозов Polymarket. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) еще 10 декабря 2025 года на основании постановления № 695.

В США открыли уголовное дело на главу ФРС Джерома Пауэлла

Прокуратура Соединенных Штатов начала уголовное расследование в отношении деятельности главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Правоохранителей заинтересовали показания главного банкира страны, которые он дал Конгрессу прошлым летом относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами