Главное за понедельник: гривна снова исторически падает, золото обновляет вершины, на главу ФРС завели дело

Официальные курсы доллара и евро снова достигли исторических рекордов

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,2552 грн. Это на 18 копеек больше, чем в понедельник, когда был установлен предыдущий исторический рекорд (43,0757). Таким образом доллар обновил свой максимум. В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,5264 грн, что на 39 копеек больше, чем в понедельник (50,1444). Евро также обновляет историческую вершину в паре с гривной.

