українська
12 января 2026, 11:22

В США открыли уголовное дело на главу ФРС Джерома Пауэлла

Прокуратура Соединенных Штатов начала уголовное расследование в отношении деятельности главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Правоохранителей заинтересовали показания главного банкира страны, которые он дал Конгрессу прошлым летом относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка. Об этом сообщает The Wall Street Journal 12 января.

Прокуратура Соединенных Штатов начала уголовное расследование в отношении деятельности главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть обвинений и реакция Пауэлла

В пятницу Федеральная резервная система получила повестки от Министерства юстиции, что свидетельствует об угрозе предъявления официальных уголовных обвинений. Дело касается показаний Пауэлла и финансовых отчетов ФРС о строительных работах.

Джером Пауэлл отреагировал на ситуацию видеообращением в воскресенье вечером, назвав расследование политически мотивированным. По его словам, это лишь повод, который использует администрация президента Дональда Трампа, чтобы заставить регулятора снизить процентные ставки и ликвидировать независимость центробанка.

«Речь идет о том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки на основе доказательств и экономических условий, или же монетарная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием», — заявил Пауэлл.

Председатель ФРС подчеркнул, что не собирается уходить в отставку до окончания своего срока полномочий 15 мая. Он подчеркнул: «Государственная служба иногда требует стойкости перед лицом угроз. Я продолжу выполнять работу, на которую меня утвердил Сенат, добросовестно и с преданностью служению американскому народу».

Позиция Белого дома и политический контекст

Президент Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Пауэлла за слишком медленное снижение ставок и даже угрожал подать на него в суд за «грубую некомпетентность», отрицает свою причастность к расследованию. В комментарии NBC News он отметил, что не знал о повестках.

«Я бы даже не подумал делать это таким образом. Что должно давить на него, так это факт, что ставки слишком высоки. Это единственное давление, которое он имеет», — сказал Трамп.

Конфликт вокруг реконструкции зданий ФРС стоимостью 2,5 миллиарда долларов продолжается с прошлого лета. Ранее Белый дом обвинял Пауэлла в том, что он либо дал ложные показания Конгрессу об этом проекте, либо нарушил правила получения разрешений на строительство.

Реакция рынков и политиков

Новость о возможном уголовном преследовании главного банкира США мгновенно повлияла на финансовые рынки. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,5%, а инвесторы начали переводить капитал в защитные активы.

  • Цена на золото подскочила на 2%, достигнув рекордного уровня 4 589 долларов за тройскую унцию.
  • Доллар США ослаб на 0,3% по отношению к евро и на 0,5% по отношению к швейцарскому франку.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
