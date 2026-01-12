Доллар рухнул на фоне угроз Минюста США в адрес главы ФРС Пауэлла

Курс доллара 12 января рухнул самым быстрым темпом за почти три недели на новостях о том, что Минюст США пригрозил председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу уголовным преследованием. Переход конфликта Белого дома с главой ФРС в уголовную плоскость возродил опасения по поводу политического вмешательства в действия регулятора, передает Bloomberg.

Падение доллара

Индекс Bloomberg Dollar Spot опустился на 0,2% в ходе азиатских торгов в понедельник, 12 января. Падение стало самым сильным с 23 декабря 2025 года.

Курс доллара обвалился после того, как Пауэлл сообщил, что на прошлой неделе регулятор получил от Минюста повестки с угрозой уголовного обвинения, касающиеся его замечаний по поводу расходования средств на реконструкцию штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне.

Что говорят аналитики

«Макротрейдеры готовы наращивать короткие позиции по доллару на фоне риска того, что Пауэлл будет ограничен в выполнении своих функций в качестве главы ФРС», — заявил стратег Bloomberg Марк Крэнфилд.

Пауэлл был назначен Трампом главой ФРС в 2018 году и его срок истекает в мае 2026 года. Трамп неоднократно обрушивался с критикой на Пауэлла в социальных сетях, призывая к снижению ставок, и в какой-то момент угрожая уволить его, хотя позже пошел на попятную и стал отрицать, что когда-либо рассматривал такую возможность, напоминает Bloomberg.

«Трамп, похоже, твердо намерен установить контроль над Федеральной резервной системой (…). Нетерпение Трампа и его решимость добиться снижения стоимости заимствований предполагают, что его кандидатура на пост следующего председателя [ФРС] может быть „голубем“ и лоялистом, и это может создать риск для доллара», — цитирует Bloomberg валютного стратега Malayan Banking Berhad в Сингапуре Фиону Лим.

Что давит на доллар

Давление на американскую валюту 12 января также оказали ожидания рынка относительно дальнейшего снижения ставок ФРС в этом году после того, как пятничный отчет о занятости в США показал, что декабрьский рост числа рабочих мест оказался ниже прогнозов, пишет Trading Economics.

В поисках дальнейших ориентиров инвесторы теперь ожидают публикации свежих данных по инфляции в США и отчетности крупнейших банков Уолл-стрит на этой неделе. Кроме того, рынки оценивают геополитические риски на фоне усиления протестов в Иране и растущей неопределенности в Южной Америке, сообщает аналитический сервис.

Дело против Пауелла

Напомним, прокуратура США в округе Колумбия начала уголовное расследование в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Оно касается реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и возможных ложных показаний, предоставленных им Конгрессу по масштабам и стоимости проекта.