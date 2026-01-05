Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
5 января 2026, 20:00

Главное за понедельник: доллар растет, Зеленский продолжает увольнения в НКЦБФР

Главные финансовые новости за понедельник, 5 января.

Главные финансовые новости за понедельник, 5 января.

НБУ установил новые курсы валют: доллар достиг нового максимума

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 6 января 2026 года. Согласно данным регулятора, курс доллара обновил исторический максимум, за день американская валюта выросла на 13 копеек. В то же время курс евро наоборот упал.

Украинцы стали активнее кредитовать государство: портфель ОВГЗ у граждан вырос на 42%

Рынок внутренних государственных заимствований в 2025 году продемонстрировал рекордную активность. Главным трендом года стал существенный рост доверия со стороны обычных граждан: портфель облигаций в собственности физических лиц увеличился почти в полтора раза.

Доллар растет на фоне ареста Мадуро и геополитической напряженности

Индекс доллара США вырос до самого высокого уровня за последние две недели. Инвесторы массово скупают американскую валюту как защитный актив после того, как Соединенные Штаты осуществили операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что спровоцировало резкий рост геополитических рисков.

Зеленский назначил экс-министра финансов Канады советницей по экономическому развитию Украины

Команда Офиса Президента получила весомое кадровое подкрепление международного уровня. Бывший вице-премьер-министр и экс-министр финансов Канады Христя Фриланд официально стала советником Владимира Зеленского. В сферу ее ответственности будут входить вопросы экономического развития страны.

Президент уволил еще двух членов НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает масштабную перезагрузку руководящего состава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Глава государства подписал указы об увольнении сразу двух членов комиссии — Ярослава Шляхова и Юрия Бойко.

