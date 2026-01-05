Главное за понедельник: доллар растет, Зеленский продолжает увольнения в НКЦБФР

НБУ установил новые курсы валют: доллар достиг нового максимума

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 6 января 2026 года. Согласно данным регулятора, курс доллара обновил исторический максимум, за день американская валюта выросла на 13 копеек. В то же время курс евро наоборот упал.

