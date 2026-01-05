Доллар растет на фоне ареста Мадуро и геополитической напряженности

Индекс доллара США вырос до самого высокого уровня за последние две недели. Инвесторы массово скупают американскую валюту как защитный актив после того, как Соединенные Штаты осуществили операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что спровоцировало резкий рост геополитических рисков. Об этом сообщает Bloomberg 5 января.

Рынки реагируют на неопределенность

Реакция мировых финансовых рынков была мгновенной. Спотовый индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%, достигнув самого высокого значения с 22 декабря.

В то же время валюты развивающихся стран оказались под давлением:

Мексиканский песо упал на 0,7%.

Евро снизился на 0,3%.

Доходность казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт.

Трейдеры отдают предпочтение доллару из-за неопределенности относительно дальнейшей судьбы Венесуэлы. Ситуацию подогрело заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон планирует «управлять» этой южноамериканской страной после свержения Мадуро.

Ожидание новых данных

Несмотря на геополитические потрясения, экономические факторы остаются в фокусе внимания. На этой неделе ожидается публикация ряда важных отчетов в США, в частности данных об инфляции и количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Эти показатели могут существенно повлиять на дальнейшую траекторию доллара.

Доллар как «тихая гавань» во время кризисов

Феномен роста курса доллара во время политических потрясений объясняется его статусом актива-убежища. Когда в мире возникает угроза войны, государственного переворота или экономического кризиса, крупные инвесторы стремятся защитить свои капиталы.

Они массово продают рискованные активы (акции, валюты развивающихся стран, такие как мексиканский песо) и покупают самые надежные инструменты — казначейские облигации США и наличный доллар. Это создает повышенный спрос на валюту США, что автоматически толкает ее курс вверх, даже если эпицентр событий находится далеко от американских границ.