Президент уволил еще двух членов НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает масштабную перезагрузку руководящего состава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Глава государства подписал указы об увольнении сразу двух членов комиссии — Ярослава Шляхова и Юрия Бойко. Об этом говорится в официальных указах Президента № 11 и № 12 от 5 января.

Хронология отставок

Оба чиновника работали в составе регулятора почти четыре года — они были назначены на должности 1 апреля 2021 года.

По информации «Экономической правды», Шляхов и Бойко написали заявления об отставке еще в начале декабря прошлого года. Теперь эти решения формализованы указами Президента.

Обновление под надзором МВФ

Увольнение членов комиссии является продолжением кадровых ротаций в верхушке финансового регулятора. Накануне Нового года, 31 декабря, Владимир Зеленский досрочно уволил главу НКЦБФР Руслана Магомедова. Его преемником стал Алексей Семенюк.

Реформа этого государственного органа имеет стратегическое значение для государства. Усиление структуры управления НКЦБФР и повышение ее институциональной способности входит в перечень 16 «структурных маяков» — обязательных условий программы финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).

Чем занимается НКЦБФР и почему МВФ требует изменений

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — это главный арбитр на рынке капитала Украины. Ее задача — контролировать выпуск и обращение ценных бумаг (акций, облигаций), следить за деятельностью бирж, брокеров и инвестиционных фондов, а также защищать права инвесторов.

Требование МВФ об усилении комиссии связано с необходимостью предоставить ей реальные рычаги влияния. Международные партнеры настаивают на расширении полномочий регулятора, в частности на предоставлении ему права проводить полноценные расследования финансовых махинаций, получать доступ к банковской тайне в рамках таких расследований и обмениваться информацией с иностранными коллегами. Это необходимо для того, чтобы украинский фондовый рынок стал прозрачным и соответствовал европейским стандартам, а не был инструментом для «схем».