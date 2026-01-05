Украинцы стали активнее кредитовать государство: портфель ОВГЗ у граждан вырос на 42%

Рынок внутренних государственных заимствований в 2025 году продемонстрировал рекордную активность. Главным трендом года стал существенный рост доверия со стороны обычных граждан: портфель облигаций в собственности физических лиц увеличился почти в полтора раза. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 5 января.

Граждане и бизнес наращивают поддержку

В целом за 2025 год Минфин привлек в бюджет через аукционы 570 млрд гривен. Это делает облигации вторым по важности источником финансирования армии и социальных расходов после международной помощи.

Наиболее динамичный рост продемонстрировали именно частные инвесторы:

Граждане (физические лица): Увеличили свой портфель на 42,6% (с 78,5 до 111,9 млрд грн). Теперь доля людей в общем долге составляет 5,7%.

Бизнес (юрлица): Нарастил вложения на 34,1 млрд грн (до 212,3 млрд грн).

Основным «китом», на котором держится рынок, остаются коммерческие банки — они держат облигаций на 937,1 млрд грн. В то же время Нацбанк за год сократил свой портфель на 13 млрд грн, что является положительным сигналом для финансовой стабильности (меньше «печатания» денег).

Успешный «роловер» долгов

Важным показателем является уровень рефинансирования (ролловер). В 2025 году он составил 118% (в гривне — 131%).

Это означает, что государство привлекло новых долгов больше, чем должно было выплатить старых. То есть Минфин не только полностью перекрыл выплаты по предыдущим облигациям, но и привлек дополнительные ресурсы в бюджет на текущие нужды.