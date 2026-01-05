НБУ установил новые курсы валют: доллар достиг нового максимума

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 6 января 2026 года. Согласно данным регулятора, курс доллара обновил исторический максимум, за день американская валюта выросла на 13 копеек. В то же время курс евро , наоборот, упал.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,42 грн. Это на 13 копеек больше, чем в понедельник (42,29).

Таким образом, доллар обновил свой предыдущий исторический максимум в паре с гривной (42,40), который был установлен 26.11.2025.

Курс евро

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,51 грн, что на 7 копеек меньше, чем в понедельник (49,58).

Исторический максимум евро: 49,86 (31.12.2025).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,77 (в понедельник курс был 11,74).

