Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 6 января 2026 года. Согласно данным регулятора, курс доллара обновил исторический максимум, за день американская валюта выросла на 13 копеек. В то же время курс евро, наоборот, упал.
НБУ установил новые курсы валют: доллар достиг нового максимума
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,42 грн. Это на 13 копеек больше, чем в понедельник (42,29).
Таким образом, доллар обновил свой предыдущий исторический максимум в паре с гривной (42,40), который был установлен 26.11.2025.
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,51 грн, что на 7 копеек меньше, чем в понедельник (49,58).
Исторический максимум евро: 49,86 (31.12.2025).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,77 (в понедельник курс был 11,74).
