Главное за среду: годовое падение доллара, цены на нефть на минимуме

Главные новости за среду, 31 декабря.
Доллар демонстрирует резкое годовое падение почти за десятилетие. В чем причина
Доллар США движется к резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки, пишет Financial Times.
С 1 января 2026 года в ЕС отменяют роуминг для украинцев
С 1 января 2026 года Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home. Это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных доплат за роуминг — по тем же тарифам.
Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для резидентов «Дефенс Сити»
Нацбанк с 31 декабря 2025 года смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Мировые цены на нефть завершают год с рекордным падением
Цены на нефть в среду, 31 декабря, остаются стабильными, однако ожидается, что по итогам 2025 года они упадут более чем на 15%. Рынок зафиксировал значительный избыток предложения, который перекрыл спрос в год, полный войн, торговых пошлин и санкций.
Аналитики прогнозируют, что доллар может подешеветь по отношению к евро — история говорит об обратном
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующем году доллар снова подешевеет как минимум по отношению к евро. Однако статистика говорит о том, что с вероятностью этого не произойдет.
