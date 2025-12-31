Главное за среду: годовое падение доллара, цены на нефть на минимуме

Нацбанк с 31 декабря 2025 года смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Мировые цены на нефть завершают год с рекордным падением

Цены на нефть в среду, 31 декабря, остаются стабильными, однако ожидается, что по итогам 2025 года они упадут более чем на 15%. Рынок зафиксировал значительный избыток предложения, который перекрыл спрос в год, полный войн, торговых пошлин и санкций.

Аналитики прогнозируют, что доллар может подешеветь по отношению к евро — история говорит об обратном