Мировые цены на нефть завершают год с рекордным падением

Цены на нефть в среду, 31 декабря, остаются стабильными, однако ожидается, что по итогам 2025 года они упадут более чем на 15%. Рынок зафиксировал значительный избыток предложения, который перекрыл спрос в год, исполненный войн, торговых пошлин и санкций. Об этом сообщает Reuters.

Антирекорды года: цифры и факты

Brent: Фьючерсы упали почти на 18% — это самое существенное годовое снижение с 2020 года. Марка Brent демонстрирует падение третий год, что является самой длинной «проигрышной серией» в истории ее торгов. Мартовский контракт торгуется на уровне $61,28 за баррель.

WTI: Американская нефть WTI упала на 19% за год, остановившись на отметке $57,92.

Средняя цена: По данным LSEG, средние цены обеих эталонных марок в 2025 году стали самыми низкими со времен пандемии 2020 года.

Аналитики BNP Paribas ожидают, что в первом квартале 2026 года Brent может свалиться до $55. Главная причина — устойчивость производителей сланцевой нефти в США, застраховавших (хеджировавших) свои риски на высоких уровнях цен и продолжающих стабильно наращивать добычу, игнорируя текущие колебания.

Геополитические факторы, влиявшие на цены в течение 2025 года:

Январь: Жесткие санкции Джо Байдена против России в конце его президентского срока нарушили поставки в Китай и Индию.

Июнь: 12-дневный прямой конфликт между Ираном и Израилем угрожал судоходству в Ормузском проливе.

В конце года: Дональд Трамп приказал заблокировать экспорт нефти из Венесуэлы и усилил давление на Иран.

Кроме того, война в Украине усилила влияние на мировой рынок нефти после ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, что привело также к сбоям в экспорте нефти из Казахстана.

Прогнозы на 2026 год: избыток или вмешательство ОПЕК+

Большинство экспертов, включая Международное энергетическое агентство (МЭА) и Goldman Sachs, прогнозируют, что в 2026 году предложение превысит спрос на 2−3,8 млн баррелей в сутки.

«Мы живем на пороховой бочке, и именно это является фактическим „дном“ для цен. Хотя фундаментальные показатели указывают на дальнейшее ослабление, фактор Трампа и геополитика могут поддержать рынок», — отмечает Джон Дрисколл, управляющий директор JTD Energy.

ОПЕК уже приостановила наращивание добычи на первый квартал 2026 года. Следующая встреча альянса состоится 4 января, где будет решаться, следует ли идти на новые сокращения, если цена упадет до $50.