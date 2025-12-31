Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
31 декабря 2025, 12:56 Читати українською

Мировые цены на нефть завершают год с рекордным падением

Цены на нефть в среду, 31 декабря, остаются стабильными, однако ожидается, что по итогам 2025 года они упадут более чем на 15%. Рынок зафиксировал значительный избыток предложения, который перекрыл спрос в год, исполненный войн, торговых пошлин и санкций. Об этом сообщает Reuters.

Мировые цены на нефть завершают год с рекордным падением
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Антирекорды года: цифры и факты

  • Brent: Фьючерсы упали почти на 18% — это самое существенное годовое снижение с 2020 года. Марка Brent демонстрирует падение третий год, что является самой длинной «проигрышной серией» в истории ее торгов. Мартовский контракт торгуется на уровне $61,28 за баррель.
  • WTI: Американская нефть WTI упала на 19% за год, остановившись на отметке $57,92.
  • Средняя цена: По данным LSEG, средние цены обеих эталонных марок в 2025 году стали самыми низкими со времен пандемии 2020 года.

Аналитики BNP Paribas ожидают, что в первом квартале 2026 года Brent может свалиться до $55. Главная причина — устойчивость производителей сланцевой нефти в США, застраховавших (хеджировавших) свои риски на высоких уровнях цен и продолжающих стабильно наращивать добычу, игнорируя текущие колебания.

Геополитические факторы, влиявшие на цены в течение 2025 года:

  • Январь: Жесткие санкции Джо Байдена против России в конце его президентского срока нарушили поставки в Китай и Индию.
  • Июнь: 12-дневный прямой конфликт между Ираном и Израилем угрожал судоходству в Ормузском проливе.
  • В конце года: Дональд Трамп приказал заблокировать экспорт нефти из Венесуэлы и усилил давление на Иран.
  • Кроме того, война в Украине усилила влияние на мировой рынок нефти после ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, что привело также к сбоям в экспорте нефти из Казахстана.

Прогнозы на 2026 год: избыток или вмешательство ОПЕК+

Большинство экспертов, включая Международное энергетическое агентство (МЭА) и Goldman Sachs, прогнозируют, что в 2026 году предложение превысит спрос на 2−3,8 млн баррелей в сутки.

«Мы живем на пороховой бочке, и именно это является фактическим „дном“ для цен. Хотя фундаментальные показатели указывают на дальнейшее ослабление, фактор Трампа и геополитика могут поддержать рынок», — отмечает Джон Дрисколл, управляющий директор JTD Energy.

ОПЕК уже приостановила наращивание добычи на первый квартал 2026 года. Следующая встреча альянса состоится 4 января, где будет решаться, следует ли идти на новые сокращения, если цена упадет до $50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 декабря 2025, 14:42
#
Еще одно доказательство того, что Украину превратили в непонятный субъект, в котором никакие снижения цен на нефть не влияют на снижение цены топлива, только наоборот рост!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
