Доллар демонстрирует самое резкое годовое падение почти за десятилетие. В чем причина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 декабря 2025, 10:12 Читати українською

Доллар демонстрирует самое резкое годовое падение почти за десятилетие. В чем причина

Доллар США движется к самому резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки, пишет Financial Times.

Доллар США движется к самому резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки, пишет Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПадение доллараВ этом году доллар США упал на 9,5 процента по отношению к корзине основных валют после того, как торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как убежища для инвесторов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение доллара

В этом году доллар США упал на 9,5 процента по отношению к корзине основных валют после того, как торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как убежища для инвесторов.

Среди основных валют евро укрепился сильнее всего по отношению к ослабевающему доллару, подскочив почти на 14 процентов и превысив отметку в 1,17 доллара, уровень, который последний раз был достигнут в 2021 году.

«Это был один из худших годов для доллара за всю историю свободно плавающих валютных курсов», — сказал Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank, имея в виду более чем полувековой период, в течение которого стоимость валют определялась рынком, а не привязывалась к золоту.

Хотя первоначальное ослабление доллара было вызвано введением Трампом в апреле агрессивных пошлин против торговых партнеров США — в какой-то момент он упал на 15 процентов по отношению к основным валютам, прежде чем немного восстановиться, — возобновление снижения процентных ставок ФРС в сентябре продолжает оказывать на него давление.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков и инвесторов, перспектива очередного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году, в то время как другие центральные банки, включая Европейский центральный банк, сохранят или даже повысят стоимость заимствований, приведет к падению доллара.

Трейдеры ожидают, что к концу 2026 года ФРС снизит процентные ставки на два или три четверти процентного пункта. В то же время глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в этом месяце, что «все варианты должны оставаться на столе», поскольку центральный банк сохранил ставки на прежнем уровне, но повысил прогнозы роста и инфляции.

Банки Уолл-стрит ожидают, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу 2026 года, а фунт стерлингов поднимется с текущего уровня в 1,33 доллара до 1,36 доллара.

«Федеральная резервная система идет вразрез с общей тенденцией центральных банков мира… она по-прежнему находится в режиме смягчения денежно-кредитной политики», — заявил Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.

Динамика доллара, который по-прежнему является доминирующей мировой валютой, имеет последствия для компаний, инвесторов и центральных банков. Его слабость в этом году стала благом для американских экспортеров, но препятствием для многих европейских компаний, получающих прибыль от продаж в США.

Аналитики утверждают, что судьба валюты в 2026 году также будет зависеть от выбора Трампом председателя ФРС, при этом дальнейшее падение доллара вероятно, если преемник Джея Пауэлла, как ожидается, уступит призывам Белого дома к более глубокому снижению процентных ставок.

Как сообщил в этом месяце Financial Times, инвесторы в облигации заявили Министерству финансов США о своей обеспокоенности тем, что Кевин Хассетт, один из ведущих кандидатов на пост главы правительства после истечения срока полномочий Пауэлла в мае, может снизить процентные ставки, чтобы угодить Трампу.

По словам Найтли из ING, при новом председателе инвесторы готовятся к тому, что ФРС станет «более интервенционистской», более агрессивной в снижении процентных ставок и «более склонной полагаться на интуицию».

Если Федеральная резервная система будет привязана к Белому дому, это вновь вызовет опасения по поводу политики США, которая подорвала доллар в течение нескольких недель после объявления Трампом в апреле о введении «пошлин в день освобождения».

Читайте также: Доллар США остается главной резервной валютой центробанков с объемом $6,6 трлн

Доллар отскочил на 2,5 процента от минимума с начала года, достигнутого в сентябре, отчасти потому, что прогнозы о том, что торговая война приведет экономику США к рецессии, не оправдались.

Сторонники роста доллара утверждают, что бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост экономики США по сравнению с Европой в следующем году, что ограничит возможности ФРС по агрессивному снижению процентных ставок.

Однако аналитики предупреждают, что дальнейший рост американских акций в следующем году может не поддержать доллар.

Хотя доллар стабилизировался после турбулентности, связанной с «днем освобождения», аналитики заявили, что хаотичная политика Трампа побудила иностранных инвесторов начать хеджировать свои риски, связанные с долларом, при покупке американских акций.

С чем связано падение

Ослабление доллара было частично вызвано «структурной переоценкой незахеджированных долларовых позиций глобальными инвесторами, особенно в Европе», — заявил Саравелос из Deutsche Bank.

Использование инвесторами хеджирования посредством сделок с производными финансовыми инструментами оказывает понижающее давление на доллар.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами