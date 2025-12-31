Доллар демонстрирует самое резкое годовое падение почти за десятилетие. В чем причина

Доллар США движется к самому резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки, пишет Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение доллара

В этом году доллар США упал на 9,5 процента по отношению к корзине основных валют после того, как торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как убежища для инвесторов.

Среди основных валют евро укрепился сильнее всего по отношению к ослабевающему доллару, подскочив почти на 14 процентов и превысив отметку в 1,17 доллара, уровень, который последний раз был достигнут в 2021 году.

«Это был один из худших годов для доллара за всю историю свободно плавающих валютных курсов», — сказал Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank, имея в виду более чем полувековой период, в течение которого стоимость валют определялась рынком, а не привязывалась к золоту.

Хотя первоначальное ослабление доллара было вызвано введением Трампом в апреле агрессивных пошлин против торговых партнеров США — в какой-то момент он упал на 15 процентов по отношению к основным валютам, прежде чем немного восстановиться, — возобновление снижения процентных ставок ФРС в сентябре продолжает оказывать на него давление.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков и инвесторов, перспектива очередного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году, в то время как другие центральные банки, включая Европейский центральный банк, сохранят или даже повысят стоимость заимствований, приведет к падению доллара.

Трейдеры ожидают, что к концу 2026 года ФРС снизит процентные ставки на два или три четверти процентного пункта. В то же время глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в этом месяце, что «все варианты должны оставаться на столе», поскольку центральный банк сохранил ставки на прежнем уровне, но повысил прогнозы роста и инфляции.

Банки Уолл-стрит ожидают, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу 2026 года, а фунт стерлингов поднимется с текущего уровня в 1,33 доллара до 1,36 доллара.

«Федеральная резервная система идет вразрез с общей тенденцией центральных банков мира… она по-прежнему находится в режиме смягчения денежно-кредитной политики», — заявил Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.

Динамика доллара, который по-прежнему является доминирующей мировой валютой, имеет последствия для компаний, инвесторов и центральных банков. Его слабость в этом году стала благом для американских экспортеров, но препятствием для многих европейских компаний, получающих прибыль от продаж в США.

Аналитики утверждают, что судьба валюты в 2026 году также будет зависеть от выбора Трампом председателя ФРС, при этом дальнейшее падение доллара вероятно, если преемник Джея Пауэлла, как ожидается, уступит призывам Белого дома к более глубокому снижению процентных ставок.

Как сообщил в этом месяце Financial Times, инвесторы в облигации заявили Министерству финансов США о своей обеспокоенности тем, что Кевин Хассетт, один из ведущих кандидатов на пост главы правительства после истечения срока полномочий Пауэлла в мае, может снизить процентные ставки, чтобы угодить Трампу.

По словам Найтли из ING, при новом председателе инвесторы готовятся к тому, что ФРС станет «более интервенционистской», более агрессивной в снижении процентных ставок и «более склонной полагаться на интуицию».

Если Федеральная резервная система будет привязана к Белому дому, это вновь вызовет опасения по поводу политики США, которая подорвала доллар в течение нескольких недель после объявления Трампом в апреле о введении «пошлин в день освобождения».

Читайте также: Доллар США остается главной резервной валютой центробанков с объемом $6,6 трлн

Доллар отскочил на 2,5 процента от минимума с начала года, достигнутого в сентябре, отчасти потому, что прогнозы о том, что торговая война приведет экономику США к рецессии, не оправдались.

Сторонники роста доллара утверждают, что бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост экономики США по сравнению с Европой в следующем году, что ограничит возможности ФРС по агрессивному снижению процентных ставок.

Однако аналитики предупреждают, что дальнейший рост американских акций в следующем году может не поддержать доллар.

Хотя доллар стабилизировался после турбулентности, связанной с «днем освобождения», аналитики заявили, что хаотичная политика Трампа побудила иностранных инвесторов начать хеджировать свои риски, связанные с долларом, при покупке американских акций.

С чем связано падение

Ослабление доллара было частично вызвано «структурной переоценкой незахеджированных долларовых позиций глобальными инвесторами, особенно в Европе», — заявил Саравелос из Deutsche Bank.

Использование инвесторами хеджирования посредством сделок с производными финансовыми инструментами оказывает понижающее давление на доллар.