Аналитики прогнозируют, что доллар может подешеветь к евро — история говорит другое

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующем году доллар вновь подешевеет — как минимум против евро . Однако статистика говорит о том, что с большой вероятностью этого не произойдет.

Что говорят стратеги

«Доллар имеет тенденцию двигаться в рамках больших циклов, которые обычно длятся 7−10 лет», — пишет стратег Bloomberg Скайлар Монтгомери Конинг.

Эксперт отмечает, что текущий цикл укрепления доллара начался в 2011 году, и даже если он уже закончился в 2022 году, то его длительность — 11 лет — все равно превысила среднеисторическую.

«Затяжной рост доллара вкупе с его переоцененностью по ППС, которая наблюдалась в последние годы, вынуждали аналитиков постоянно прогнозировать снижение американской валюты против евро. Такую же картину мы видим и сегодня», — пишет Скайлар Монтгомери Конинг. — «Тем не менее, за последние девять лет евро/доллар снижался в пяти случаях, хотя аналитики ежегодно ждали роста пары».

Одна из главных причин частых ошибочных прогнозов заключается в том, что аналитики уделяют слишком большое значение такому показателю, как паритет покупательной способности (ППС), объясняет аналитик Bloomberg.

При этом, по его словам, ППС слабо влияет на валютные курсы в ближне- и среднесрочной перспективах, т. к. их возвращение к «справедливой» стоимости обычно занимает гораздо больше времени, чем один год.

