Аналитики прогнозируют, что доллар может подешеветь к евро — история говорит другое

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 декабря 2025, 17:44 Читати українською

Аналитики прогнозируют, что доллар может подешеветь к евро — история говорит другое

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующем году доллар вновь подешевеет — как минимум против евро. Однако статистика говорит о том, что с большой вероятностью этого не произойдет.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующем году доллар вновь подешевеет — как минимум против евро.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят стратеги

«Доллар имеет тенденцию двигаться в рамках больших циклов, которые обычно длятся 7−10 лет», — пишет стратег Bloomberg Скайлар Монтгомери Конинг.

Эксперт отмечает, что текущий цикл укрепления доллара начался в 2011 году, и даже если он уже закончился в 2022 году, то его длительность — 11 лет — все равно превысила среднеисторическую.

«Затяжной рост доллара вкупе с его переоцененностью по ППС, которая наблюдалась в последние годы, вынуждали аналитиков постоянно прогнозировать снижение американской валюты против евро. Такую же картину мы видим и сегодня», — пишет Скайлар Монтгомери Конинг. — «Тем не менее, за последние девять лет евро/доллар снижался в пяти случаях, хотя аналитики ежегодно ждали роста пары».

Читайте также: Доллар демонстрирует самое резкое годовое падение почти за десятилетие. В чем причина

Одна из главных причин частых ошибочных прогнозов заключается в том, что аналитики уделяют слишком большое значение такому показателю, как паритет покупательной способности (ППС), объясняет аналитик Bloomberg.

При этом, по его словам, ППС слабо влияет на валютные курсы в ближне- и среднесрочной перспективах, т. к. их возвращение к «справедливой» стоимости обычно занимает гораздо больше времени, чем один год.

Читайте также: Доллар США остается главной резервной валютой центробанков с объемом $6,6 трлн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
31 декабря 2025, 17:55
#
Якщо в США, це проблема президент, якого переоберуть, то у ЄС це російська проблема під боком і дорога енергетична залежність. Зараз фактично євро йде в США за зброю і паливо, а долар знецінюється, трохи сюр.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами