Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для резидентов «Дефенс Сити»

Нацбанк с 31 декабря 2025 г. смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Какие смягчения

Смягчение ограничений для резидентов Дефенс Сити, наработанное вместе с Министерством обороны Украины, будет касаться:

условий покупки иностранной валюты для импорта товаров;

осуществление трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.

Изменения поддержат обороноспособность Украины благодаря надлежащим условиям работы ОПК.

Что такое режим Дефенс Сити

Инициатива «Дефенс Сити» — новый правовой режим поддержки ОПК в Украине. Он внедрен законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса «, который вступил в силу 5 октября 2025 года.

Закон предусматривает установление льготного режима налогообложения для резидентов Дефенс Сити и содержит рекомендацию