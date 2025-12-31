Нацбанк с 31 декабря 2025 г. смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для резидентов «Дефенс Сити»
Какие смягчения
Смягчение ограничений для резидентов Дефенс Сити, наработанное вместе с Министерством обороны Украины, будет касаться:
- условий покупки иностранной валюты для импорта товаров;
- осуществление трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.
Изменения поддержат обороноспособность Украины благодаря надлежащим условиям работы ОПК.
Что такое режим Дефенс Сити
Инициатива «Дефенс Сити» — новый правовой режим поддержки ОПК в Украине. Он внедрен законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса «, который вступил в силу 5 октября 2025 года.
Закон предусматривает установление льготного режима налогообложения для резидентов Дефенс Сити и содержит рекомендацию
