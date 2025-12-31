С 1 января 2026 Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home. Это значит, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных доплат за роуминг — по тем же тарифам, что и в Украине, пишет dev.ua.
С 1 января 2026 в ЕС отменяют роуминг для украинцев
Аналогично абоненты из стран Евросоюза, путешествуя по Украине, сохранят условия своих домашних тарифов.
Что такое Roam like at home
Roam like at home — это режим внутреннего рынка ЕС для мобильной связи. Он позволяет пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом за границей без роуминговых надбавок.
Решение о взаимном открытии роуминговых рынков Украина
Украина вступает в единую роуминговую систему как полноправный участник. Мы получили режим внутреннего рынка, поскольку выполнили все требования ЕС", — объяснил директор директората электронных коммуникаций Минцифры Тарас Стеценко.
По его словам, это еще один практический шаг Украины по пути к полноценной евроинтеграции.
Как это будет работать
С 1 января 2026 года:
- звонки в странах ЕС будут тарифицироваться так же, как в Украине;
- SMS — без дополнительных доплат;
- мобильный интернет — в пределах домашнего тарифа, но с возможными ограничениями по объему.
По словам главы НКЭК Лилии Мальон, ранее абонентам нужно было отдельно подключать и оплачивать роуминг, а условия отличались в зависимости от страны. Теперь роуминг будет включен в большинство тарифов по умолчанию. «Нет разницы, вы в Украине, Польше или Германии — условия плюс-минус одинаковые», — отметила Мален.
Важный нюанс: интернет в роуминге
Единственное ограничение касается мобильного Интернета. Если в Украине абонент имеет большой пакет или безлимит, операторы в роуминге могут применять специальную формулу ограничения трафика во избежание убытков.
В то же время, по словам регулятора, объем гигабайтов в роуминге будет достаточным для повседневного использования.
Что это значит для украинских беженцев
Новые правила касаются не только туристов, но и украинцев с временной защитой в ЕС, постоянно пользующихся украинскими SIM-картами.
Украина вместе с Еврокомиссией и операторами договорилась о специальном переходном режиме:
- совместное заявление операторов действует с 1 января 2026 года по 4 марта 2027 года;
- возможно продолжение в зависимости от ситуации безопасности.
По данным НКЭК, в странах ЕС находится около 3 млн украинских SIM-карт, из которых более 1 млн — активно используются.
Причины просты:
- украинские тарифы часто дешевле европейских;
- украинские операторы обеспечивают стабильное качество связи в роуминге.
Подорожает ли мобильная связь в Украине
Регулятор уверяет: прямой связи между роумингом и ростом тарифов нет.
В то же время операторы могут предложить социальные или упрощенные тарифы для абонентов, не пользующихся роумингом.
