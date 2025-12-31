Multi от Минфин
31 декабря 2025, 12:39 Читати українською

С 1 января 2026 в ЕС отменяют роуминг для украинцев

С 1 января 2026 Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home. Это значит, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных доплат за роуминг — по тем же тарифам, что и в Украине, пишет dev.ua.

С 1 января 2026 Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аналогично абоненты из стран Евросоюза, путешествуя по Украине, сохранят условия своих домашних тарифов.

Что такое Roam like at home

Roam like at home — это режим внутреннего рынка ЕС для мобильной связи. Он позволяет пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом за границей без роуминговых надбавок.

Решение о взаимном открытии роуминговых рынков Украина и Совет Е С приняли еще летом 2025 года, а с 1 января 2026 года оно начинает действовать на практике.

Украина вступает в единую роуминговую систему как полноправный участник. Мы получили режим внутреннего рынка, поскольку выполнили все требования ЕС", — объяснил директор директората электронных коммуникаций Минцифры Тарас Стеценко.

По его словам, это еще один практический шаг Украины по пути к полноценной евроинтеграции.

Как это будет работать

С 1 января 2026 года:

  • звонки в странах ЕС будут тарифицироваться так же, как в Украине;
  • SMS — без дополнительных доплат;
  • мобильный интернет — в пределах домашнего тарифа, но с возможными ограничениями по объему.

По словам главы НКЭК Лилии Мальон, ранее абонентам нужно было отдельно подключать и оплачивать роуминг, а условия отличались в зависимости от страны. Теперь роуминг будет включен в большинство тарифов по умолчанию. «Нет разницы, вы в Украине, Польше или Германии — условия плюс-минус одинаковые», — отметила Мален.

Важный нюанс: интернет в роуминге

Единственное ограничение касается мобильного Интернета. Если в Украине абонент имеет большой пакет или безлимит, операторы в роуминге могут применять специальную формулу ограничения трафика во избежание убытков.

В то же время, по словам регулятора, объем гигабайтов в роуминге будет достаточным для повседневного использования.

Что это значит для украинских беженцев

Новые правила касаются не только туристов, но и украинцев с временной защитой в ЕС, постоянно пользующихся украинскими SIM-картами.

Украина вместе с Еврокомиссией и операторами договорилась о специальном переходном режиме:

  • совместное заявление операторов действует с 1 января 2026 года по 4 марта 2027 года;
  • возможно продолжение в зависимости от ситуации безопасности.

По данным НКЭК, в странах ЕС находится около 3 млн украинских SIM-карт, из которых более 1 млн — активно используются.

Причины просты:

  • украинские тарифы часто дешевле европейских;
  • украинские операторы обеспечивают стабильное качество связи в роуминге.

Подорожает ли мобильная связь в Украине

Регулятор уверяет: прямой связи между роумингом и ростом тарифов нет.

В то же время операторы могут предложить социальные или упрощенные тарифы для абонентов, не пользующихся роумингом.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
31 декабря 2025, 13:12
#
А как же «Украина це Европа?»

Очередное подтверждение что Европам та Украина нужна очень сильно.
+
0
Sagittarius
Sagittarius
31 декабря 2025, 13:47
#
А де протиріччя тут у статті?
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
31 декабря 2025, 13:59
#
Посмотрим какие тарифы будут. Уже закручивают гайки!
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
31 декабря 2025, 14:26
#
Сабж подразумевает такие же тарифы на мобильную связь как и в Германии и других странах ЕС с высоким уровнем жизни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
