Главное за среду: закрытие счетов Revolut, евро обновляет рекорд

Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 25 декабря. Согласно данным регулятора, курс евро вырос за день на 4 копейки, обновив исторический максимум.

2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Индекс Bloomberg Dollar Spot, отражающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября. Это свидетельствует о том, что 2025 год может стать худшим для американской валюты с 2017 года, указывает Bloomberg. Сигналы с рынка опционов также указывают на то, что давление на доллар может сохраниться и в последних сессиях 2025 года и далее, отмечает агентство.