24 декабря 2025, 20:00

Главное за среду: закрытие счетов Revolut, евро обновляет рекорд

Главные финансовые новости за среду, 24 декабря.

Главные финансовые новости за среду, 24 декабря.

Закрытие счетов Revolut: В НБУ озвучили свою позицию

Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательства.

Украинцы в Польше потеряют полноценный доступ к Revolut без местного Tax ID

Пока Revolut официально сворачивает деятельность для резидентов Украины, с новой проблемой столкнулись украинцы, которые открывали счета в Европе (в частности в Польше), но не имеют местного налогового номера. Пользователи жалуются на ограничение работы сервиса из-за отсутствия Tax ID.

Зеленский подписал закон о «почтовом банке»: в Украине появятся банки финансовой инклюзии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4465-ІХ о развитии финансовой инклюзии, который открывает путь к созданию так называемых «почтовых банков».

Евро снова обновил рекорд

Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 25 декабря. Согласно данным регулятора, курс евро вырос за день на 4 копейки, обновив исторический максимум.

2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Индекс Bloomberg Dollar Spot, отражающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября. Это свидетельствует о том, что 2025 год может стать худшим для американской валюты с 2017 года, указывает Bloomberg. Сигналы с рынка опционов также указывают на то, что давление на доллар может сохраниться и в последних сессиях 2025 года и далее, отмечает агентство.

Источник: Минфин
