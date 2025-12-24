Закрытие счетов Revolut: В НБУ озвучили свою позицию

Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательств. Об этом говорится в комментарии регулятора.

Позиция НБУ — правила одни для всех

«Правила одни для всех — любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламу», — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, компания Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов — резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.

В то же время , счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны, компания Revolut продолжит обслуживать.

В НБУ отметили, что компания Revolut сообщала Нацбанку о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины.

«Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины.

Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям.

Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. В рамках регуляторного диалога компании предоставлены исчерпывающие разъяснения о возможных механизмах авторизации", — подытожил регулятор.