українська
24 декабря 2025, 8:00

Закрытие счетов Revolut: В НБУ озвучили свою позицию

Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательств. Об этом говорится в комментарии регулятора.

Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательств.

Позиция НБУ — правила одни для всех

Позиция НБУ — правила одни для всех

«Правила одни для всех — любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламу», — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, компания Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов — резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.

В то же время , счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны, компания Revolut продолжит обслуживать.

В НБУ отметили, что компания Revolut сообщала Нацбанку о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины.

«Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины.

Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям.

Читайте также: Клиенты Revolut в Украине получили уведомление о принудительном закрытии счетов: что известно

Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. В рамках регуляторного диалога компании предоставлены исчерпывающие разъяснения о возможных механизмах авторизации", — подытожил регулятор.

Решение Revolut

Как писал «Минфин», британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. 22 декабря 2025 г. пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.

Согласно рассылке компании, у пользователей есть ровно 60 дней на то, чтобы уладить свои финансовые дела. 22 февраля 2026 года счета украинских резидентов будут деактивированы.

Revolut зашел на украинский рынок в феврале 2022 года, упростив открытие счетов для беженцев и внутренних переселенцев. Компания работала в Украине на основании банковской лицензии, полученной в Литве (Revolut Bank UAB), что разрешало оперировать валютой, но не гривной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+77
malfar
malfar
24 декабря 2025, 10:01
#
З цього можна зробити висновок, що українці, яки залишились в країні, це люди нижчого сорту, ніж українці, яки покинули країну?
+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
24 декабря 2025, 10:05
#
Не треба брехати, нбу зацікавлений в тому, щоб люди не мали можливості купляти дорогоцінні метали (рвс банк), вкладатися в акції і облігації іноземних емітентів, тому переказати кошти іноземному надійному брокеру не супер легко і багато хто в цьому просто не бажає розбиратися, а за крипту зносять рахунки і хочуть ще податки з тебе брати, з криптою взагалі унікальна ситуація, як з  *** на онліфансах, коли з онліфанщиць хочуть податки брати, але при цьому варто їм сплатити податки — на них відкривають кримінальну справу)) так і з криптою, якби податки плати, але ми тобі рахунок заблокуємо))

Простіше кажучи, роблять все можливе і неможливе, щоб вкладалися в овдп, котрі з часом можна буде одним «законом» обнулити, просто провести деномінацію валюти або взагалі випустити «нову» валюту національну, за курсом 1:1000000, а ще можна так само блокувати рахунки в банках на котрі приходять виплати по овдп, тому революти, вайси і бінанси нашій державі просто не вигідні, бо вони їх не контролюють) а нашій владі не вигідно, щоб було багато людей багатих і середнього достатку, бо тоді ви працювати будете менше, а в нас економіка експортно орієнтована, без доданої вартості, ну як правило кукурудза, олія, пшениця і тд.
+
+45
vbhjckfd
vbhjckfd
24 декабря 2025, 11:01
#
Санкції проти людей, які залишаються в Україні. Просто прекрасно
+
+45
AP1
AP1
24 декабря 2025, 11:06
#
П**дари.
