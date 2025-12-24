Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательств. Об этом говорится в комментарии регулятора.
Закрытие счетов Revolut: В НБУ озвучили свою позицию
Позиция НБУ — правила одни для всех
«Правила одни для всех — любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламу», — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, компания Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов — резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.
В то же время , счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны, компания Revolut продолжит обслуживать.
В НБУ отметили, что компания Revolut сообщала Нацбанку о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины.
«Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины.
Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям.
Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. В рамках регуляторного диалога компании предоставлены исчерпывающие разъяснения о возможных механизмах авторизации", — подытожил регулятор.
Решение Revolut
Как писал «Минфин», британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. 22 декабря 2025 г. пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.
Согласно рассылке компании, у пользователей есть ровно 60 дней на то, чтобы уладить свои финансовые дела. 22 февраля 2026 года счета украинских резидентов будут деактивированы.
Revolut зашел на украинский рынок в феврале 2022 года, упростив открытие счетов для беженцев и внутренних переселенцев. Компания работала в Украине на основании банковской лицензии, полученной в Литве (Revolut Bank UAB), что разрешало оперировать валютой, но не гривной.
Простіше кажучи, роблять все можливе і неможливе, щоб вкладалися в овдп, котрі з часом можна буде одним «законом» обнулити, просто провести деномінацію валюти або взагалі випустити «нову» валюту національну, за курсом 1:1000000, а ще можна так само блокувати рахунки в банках на котрі приходять виплати по овдп, тому революти, вайси і бінанси нашій державі просто не вигідні, бо вони їх не контролюють) а нашій владі не вигідно, щоб було багато людей багатих і середнього достатку, бо тоді ви працювати будете менше, а в нас економіка експортно орієнтована, без доданої вартості, ну як правило кукурудза, олія, пшениця і тд.