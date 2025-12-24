Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 14:46 Читати українською

Зеленский подписал закон о «почтовом банке»: в Украине появятся банки финансовой инклюзии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4465-IX о развитии финансовой инклюзии, открывающий путь к созданию так называемых «почтовых банков». Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4465-IX о развитии финансовой инклюзии, открывающий путь к созданию так называемых «почтовых банков».
Фото: Володимир Зеленський

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно документу, в Украине вводится новый вид финансового учреждения — банк финансовой инклюзии. Он будет работать на основании ограниченной банковской лицензии, а его главной целью станет обслуживание клиентов в районах, приближенных к зоне боевых действий на деоккупированных территориях, а также социально уязвимых групп населения и микробизнеса.

Что предусматривает закон

  • Доступ к услугам: Банки нового типа смогут предоставлять полный спектр финансовых услуг физическим лицам, благотворительным организациям и местным властям там, где обычные банки сейчас не представлены.
  • Новые игроки на рынке: Получить ограниченную лицензию смогут не только действующие банки, но и почтовые операторы, крупные розничные сети и сети АЗС, уже имеющие разветвленную инфраструктуру.
  • Регуляция: Национальный банк Украины получил полномочия содействовать развитию инклюзии и контролировать деятельность таких учреждений.

По словам Гетманцева, этот закон позволит существенно улучшить доступ к банковским услугам для миллионов украинцев, ограниченных в финансовых сервисах из-за войны или отсутствия отделений в отдаленных регионах.

Напомним

Ранее Нацбанк объяснил, как будет работать новый почтовый банк. Статус банка финансовой инклюзии (БФИ) предусматривает, что учреждение должно удовлетворять всем пруденциальным требованиям и нормативам и выполнять лицензионные требования Национального банка. В частности, не предусматривается никаких послаблений по поводу акционерного капитала, ликвидности, корпоративного управления, системы управления рисками, системы внутреннего контроля и т. д.

Сохраняются требования к деловой репутации акционеров и руководства учреждения, а эффективность работы БФИ будет подвергаться тщательному анализу.

Таким образом, развитие системы банков финансовой инклюзии будет осуществляться с соблюдением всех пруденциальных требований, которые распространяются на банки с полной банковской лицензией. Благодаря этому стабильность финансовой системы будет гарантирована.

Читайте также: Укрпочта наконец-то получила свой банк: зачем ей это

Предполагается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления и другим потребителям финансовых услуг.

В то же время, для обеспечения фокуса на клиентах-физлицах и малом бизнесе БФИ будут ограничены в проведении операций с другими сегментами клиентов (средним и крупным бизнесом) и операций на рынках капитала. Также будут устанавливаться ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Чтобы получить статус БФИ, юридическое лицо, помимо стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно представить Национальному банку стратегию банка финансовой инклюзии и бизнес-план на три года.

Эти документы обязательно должны содержать детальное описание развития финансовой инклюзии, в том числе плановую структуру клиентской базы по сегментам клиентов, территории обслуживания, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях, планы по развитию каналов предоставления услуг, способствующих обеспечению финансовой инклюзии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
24 декабря 2025, 15:14
#
Плодят дармоедов
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
