Пока Revolut официально сворачивает деятельность для резидентов Украины, с новой проблемой столкнулись украинцы, которые открывали счета в Европе (в частности в Польше), но не имеют местного налогового номера. Пользователи жалуются на ограничение работы сервиса из-за отсутствия Tax ID.
Украинцы в Польше потеряют полноценный доступ к Revolut без местного Tax ID
Суть проблемы: нет Tax ID — нет счета
Как сообщают пользователи в соцсетях, Revolut начал массово рассылать запросы на подтверждение налогового резидентства. Это требование международного стандарта отчетности CRS (Common Reporting Standard), которого банк обязан придерживаться.
Ситуация выглядит следующим образом:
- Украинец зарегистрировал аккаунт на польский адрес (например, во время временного проживания).
- Revolut требует ввести польский налоговый номер (PESEL/NIP).
- Если пользователь не может его предоставить (например, уже выехал из Польши или никогда там официально не работал), аккаунт ограничивают на пополнение.
Главная проблема: Изменить страну проживания на Украину в настройках теперь невозможно, поскольку Revolut официально прекращает обслуживание украинских резидентов.
«Поскольку я не нахожусь в Польше физически и у меня нет польского ID, а украинского в таком случае недостаточно, то аккаунт будет закрыт на пополнение, только тратить можно будет то, что есть. Опции отменить ввод польского номера нет», — комментирует ситуацию один из пользователей.
Что говорят в Revolut?
В Revolut объясняют, что это стандартная бюрократическая процедура. Если клиент указал Польшу в качестве страны проживания, он должен быть ее налоговым резидентом.
«Если вы переехали и теперь являетесь налоговым резидентом Польши, вам необходимо обновить свою информацию… Вас попросят предоставить польский налоговый идентификационный номер», — ответили в службе поддержки банка.
Тем, кто действительно проживает в ЕС и имеет документы (вид на жительство, налоговый номер), волноваться не стоит — их счета продолжат работать. Проблема касается только тех, кто «завис» между юрисдикциями.
Контекст: Revolut уходит из Украины
Напомним, 22 декабря 2025 года Revolut начал рассылать письма клиентам-резидентам Украины о полном прекращении обслуживания.
- Причина: Требования украинского законодательства и отсутствие банковской лицензии в Украине.
- Дедлайн: Счета будут деактивированы 22 февраля 2026 года.
- Что делать: В течение 60 дней необходимо вывести все средства на счета в других банках и закрыть позиции в криптовалюте/металлах.
Комментарий НБУ
Национальный банк Украины прокомментировал ситуацию, отметив, что выход Revolut — это решение самой компании, которая не прошла процедуру лицензирования в Украине.
«Любая компания, которая намеревается предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации… Мы, как и ранее, открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую надлежащим образом авторизованную форму присутствия», — заявили в НБУ.
Регулятор подчеркнул, что счета украинцев, которые официально проживают и зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны (и имеют соответствующие налоговые номера), будут обслуживаться и в дальнейшем.
Комментарии - 1
В Польщі немає Tax ID
Revolut вимагає ввести польський податковий номер (PESEL/NIP).
Ну от, ви ж знаєте як правильно це зветься — NIP. То нафіга писати Tax ID в українському тексті?
До слова PESEL так само не є податковим номером. Це скоріше можна назвати польською пропискою, але з тою відмінністю що у кожної особи є свій номер замість всієї тої інформацію яку треба надиктовувати вручну.