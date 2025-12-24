Multi от Минфин
24 декабря 2025, 12:41 Читати українською

Украинцы в Польше потеряют полноценный доступ к Revolut без местного Tax ID

Пока Revolut официально сворачивает деятельность для резидентов Украины, с новой проблемой столкнулись украинцы, которые открывали счета в Европе (в частности в Польше), но не имеют местного налогового номера. Пользователи жалуются на ограничение работы сервиса из-за отсутствия Tax ID.

Пока Revolut официально сворачивает деятельность для резидентов Украины, с новой проблемой столкнулись украинцы, которые открывали счета в Европе (в частности в Польше), но не имеют местного налогового номера.

Суть проблемы: нет Tax ID — нет счета

Как сообщают пользователи в соцсетях, Revolut начал массово рассылать запросы на подтверждение налогового резидентства. Это требование международного стандарта отчетности CRS (Common Reporting Standard), которого банк обязан придерживаться.

Ситуация выглядит следующим образом:

  • Украинец зарегистрировал аккаунт на польский адрес (например, во время временного проживания).
  • Revolut требует ввести польский налоговый номер (PESEL/NIP).
  • Если пользователь не может его предоставить (например, уже выехал из Польши или никогда там официально не работал), аккаунт ограничивают на пополнение.

Главная проблема: Изменить страну проживания на Украину в настройках теперь невозможно, поскольку Revolut официально прекращает обслуживание украинских резидентов.

«Поскольку я не нахожусь в Польше физически и у меня нет польского ID, а украинского в таком случае недостаточно, то аккаунт будет закрыт на пополнение, только тратить можно будет то, что есть. Опции отменить ввод польского номера нет», — комментирует ситуацию один из пользователей.

Что говорят в Revolut?

В Revolut объясняют, что это стандартная бюрократическая процедура. Если клиент указал Польшу в качестве страны проживания, он должен быть ее налоговым резидентом.

«Если вы переехали и теперь являетесь налоговым резидентом Польши, вам необходимо обновить свою информацию… Вас попросят предоставить польский налоговый идентификационный номер», — ответили в службе поддержки банка.

Тем, кто действительно проживает в ЕС и имеет документы (вид на жительство, налоговый номер), волноваться не стоит — их счета продолжат работать. Проблема касается только тех, кто «завис» между юрисдикциями.

Контекст: Revolut уходит из Украины

Напомним, 22 декабря 2025 года Revolut начал рассылать письма клиентам-резидентам Украины о полном прекращении обслуживания.

  • Причина: Требования украинского законодательства и отсутствие банковской лицензии в Украине.
  • Дедлайн: Счета будут деактивированы 22 февраля 2026 года.
  • Что делать: В течение 60 дней необходимо вывести все средства на счета в других банках и закрыть позиции в криптовалюте/металлах.

Комментарий НБУ

Национальный банк Украины прокомментировал ситуацию, отметив, что выход Revolut — это решение самой компании, которая не прошла процедуру лицензирования в Украине.

«Любая компания, которая намеревается предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации… Мы, как и ранее, открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую надлежащим образом авторизованную форму присутствия», — заявили в НБУ.

Регулятор подчеркнул, что счета украинцев, которые официально проживают и зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны (и имеют соответствующие налоговые номера), будут обслуживаться и в дальнейшем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
24 декабря 2025, 14:23
#
Суть проблеми: немає Tax ID — немає рахунку

В Польщі немає Tax ID

Revolut вимагає ввести польський податковий номер (PESEL/NIP).

Ну от, ви ж знаєте як правильно це зветься — NIP. То нафіга писати Tax ID в українському тексті?

До слова PESEL так само не є податковим номером. Це скоріше можна назвати польською пропискою, але з тою відмінністю що у кожної особи є свій номер замість всієї тої інформацію яку треба надиктовувати вручну.
