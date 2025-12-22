Multi от Минфин
українська
22 декабря 2025, 20:00

Главное за понедельник: Украина получила 2,3 млрд евро, золото пробило отметку $4400, Revolut закрывает счета

Главные финансовые новости за понедельник, 22 декабря.

Главные финансовые новости за понедельник, 22 декабря.

Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility

В госбюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта.

Золото впервые пробило отметку $4400

Цена на золото установила новый абсолютный исторический рекорд, впервые преодолев психологическую отметку в 4400 долларов за унцию. Драгоценный металл подскочил в цене более чем на 1,5%, превзойдя предыдущий пик в $4381, зафиксированный в октябре. Ажиотаж на рынках вызван смесью ожиданий по снижению ставок в США и обострением геополитических конфликтов.

Бюджетный комитет ВР разрешил Минфину за 2 недели до конца 2025 г. выпустить ОВГЗ еще на 55 млрд грн

Бюджетный комитет согласовал решение правительства о осуществлении сверхплановых заимствований на сумму до 55 млрд грн в 2025 году. Это даст возможность Минфину, среди прочего, разместить больше ОВГЗ для формирования резерва средств на 1 квартал 2026 года.

Клиенты Revolut в Украине получили уведомления о принудительном закрытии счетов: что известно

Британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. Сегодня, 22 декабря 2025 года, пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.

Цена российской нефти обвалилась до $34 за баррель

Флагманский сорт российской нефти Urals упал в цене до уровня около 34 долларов за баррель. Это стало прямым следствием новых жестких санкций Вашингтона, которые начали действовать в полную силу. Для сравнения, эталонная марка Brent, которая является ориентиром для мировых цен, торговалась на уровне $61.

