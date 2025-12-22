Главное за понедельник: Украина получила 2,3 млрд евро, золото пробило отметку $4400, Revolut закрывает счета

В госбюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта.

Золото впервые пробило отметку $4400

Цена на золото установила новый абсолютный исторический рекорд, впервые преодолев психологическую отметку в 4400 долларов за унцию. Драгоценный металл подскочил в цене более чем на 1,5%, превзойдя предыдущий пик в $4381, зафиксированный в октябре. Ажиотаж на рынках вызван смесью ожиданий по снижению ставок в США и обострением геополитических конфликтов.

Бюджетный комитет ВР разрешил Минфину за 2 недели до конца 2025 г. выпустить ОВГЗ еще на 55 млрд грн