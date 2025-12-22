Бюджетный комитет согласовал решение правительства о сверхплановых заимствованиях на сумму до 55 млрд грн в 2025 году. Это позволит Минфину среди прочего разместить больше ОВГЗ для формирования резерва средств на 1 квартал 2026 года. Об этом написала Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Бюджетный комитет разрешил Минфину дополнительно взять взаймы до 55 млрд грн на 2026 год
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
План заимствований на 2025 год
План заимствований на 2025 год (внешних и внутренних) — сейчас 2,1 трлн грн. Такой объем определен росписью государственного бюджета. По состоянию на сегодняшний день план выполнен на 95,1%.
В частности, на финансирование дефицита общего фонда госбюджета использовали почти 2 трлн грн (не получили на счет правительства в НБУ, а именно использовали на 22 декабря), из которых:
- 997,6 млрд грн — от разных стран в рамках ERA loans (тоже де-юре учитываются как заимствования, хотя возвращать их Украина будет только в случае получения репараций от россии)
- 539 млрд грн — от ОВГЗ
- 373,2 млрд грн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility
- 41,2 млрд грн — от МБРР и Международной ассоциации развития (оба принадлежат к Группе Всемирного банка)
- 38 млрд грн — от МВФ
- 9,7 млрд грн — от Банка развития Совета Европы.
До конца декабря еще ожидается поступление 125 млрд грн, в частности от:
- ЕС — почти 2,1 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility
- МБРР и МАР — $248,2 млн в рамках разных проектов
- от размещения ОВГЗ — 10 млрд грн.
НапомнимРанее «Минфин» писал, что сверхплановые заимствования могут быть осуществлены путем привлечения кредитов (ссуд) в соответствии с соглашениями с Европейским Союзом, международными финансовыми организациями и путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Их общая сумма не должна превышать 55 млрд. грн.
Минфин должен направить полученные за счет сверхплановых государственных заимствований средства на финансирование государственного бюджета в следующем бюджетном периоде с соответствующим уменьшением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период в пределах предельного дефицита бюджета.
Комментарии