Бюджетный комитет разрешил Минфину дополнительно взять взаймы до 55 млрд грн на 2026 год

План заимствований на 2025 год (внешних и внутренних) — сейчас 2,1 трлн грн. Такой объем определен росписью государственного бюджета. По состоянию на сегодняшний день план выполнен на 95,1%.

В частности, на финансирование дефицита общего фонда госбюджета использовали почти 2 трлн грн (не получили на счет правительства в НБУ, а именно использовали на 22 декабря), из которых:

997,6 млрд грн — от разных стран в рамках ERA loans (тоже де-юре учитываются как заимствования, хотя возвращать их Украина будет только в случае получения репараций от россии)

539 млрд грн — от ОВГЗ

373,2 млрд грн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility

41,2 млрд грн — от МБРР и Международной ассоциации развития (оба принадлежат к Группе Всемирного банка)

38 млрд грн — от МВФ

9,7 млрд грн — от Банка развития Совета Европы.

До конца декабря еще ожидается поступление 125 млрд грн, в частности от:

ЕС — почти 2,1 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility

МБРР и МАР — $248,2 млн в рамках разных проектов

от размещения ОВГЗ — 10 млрд грн.

Здесь уже есть перебор сверх плана государственных заимствований на 28,1 млрд грн.Кроме того, до конца года остался 1 аукцион по размещению ОВГЗ и у Минфина есть надежда, что им удастся на этом аукционе привлечь больше, чем ранее запланированные 10 млрд грн.«Важно, понимать, что разрешение привлечь 55 млрд грн — это предельный предел с большим запасом. Фактические дополнительные заимствования могут быть значительно меньшими. К примеру, в 2019 году также принималось решение о сверхплановых заимствованиях на сумму до 10 млрд грн, а фактически позаимствовали лишь 4,7 млрд грн», — пояснил он.Ранее «Минфин» писал , что сверхплановые заимствования могут быть осуществлены путем привлечения кредитов (ссуд) в соответствии с соглашениями с Европейским Союзом, международными финансовыми организациями и путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Их общая сумма не должна превышать 55 млрд. грн.

Минфин должен направить полученные за счет сверхплановых государственных заимствований средства на финансирование государственного бюджета в следующем бюджетном периоде с соответствующим уменьшением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период в пределах предельного дефицита бюджета.