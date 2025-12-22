Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
22 декабря 2025, 15:33 Читати українською

Бюджетный комитет разрешил Минфину дополнительно взять взаймы до 55 млрд грн на 2026 год

Бюджетный комитет согласовал решение правительства о сверхплановых заимствованиях на сумму до 55 млрд грн в 2025 году. Это позволит Минфину среди прочего разместить больше ОВГЗ для формирования резерва средств на 1 квартал 2026 года. Об этом написала Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Бюджетный комитет согласовал решение правительства о сверхплановых заимствованиях на сумму до 55 млрд грн в 2025 году.
Фото: Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

План заимствований на 2025 год

План заимствований на 2025 год (внешних и внутренних) — сейчас 2,1 трлн грн. Такой объем определен росписью государственного бюджета. По состоянию на сегодняшний день план выполнен на 95,1%.

В частности, на финансирование дефицита общего фонда госбюджета использовали почти 2 трлн грн (не получили на счет правительства в НБУ, а именно использовали на 22 декабря), из которых:

  • 997,6 млрд грн — от разных стран в рамках ERA loans (тоже де-юре учитываются как заимствования, хотя возвращать их Украина будет только в случае получения репараций от россии)
  • 539 млрд грн — от ОВГЗ
  • 373,2 млрд грн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility
  • 41,2 млрд грн — от МБРР и Международной ассоциации развития (оба принадлежат к Группе Всемирного банка)
  • 38 млрд грн — от МВФ
  • 9,7 млрд грн — от Банка развития Совета Европы.

До конца декабря еще ожидается поступление 125 млрд грн, в частности от:

  • ЕС — почти 2,1 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility
  • МБРР и МАР — $248,2 млн в рамках разных проектов
  • от размещения ОВГЗ — 10 млрд грн.
Здесь уже есть перебор сверх плана государственных заимствований на 28,1 млрд грн.Кроме того, до конца года остался 1 аукцион по размещению ОВГЗ и у Минфина есть надежда, что им удастся на этом аукционе привлечь больше, чем ранее запланированные 10 млрд грн.«Важно, понимать, что разрешение привлечь 55 млрд грн — это предельный предел с большим запасом. Фактические дополнительные заимствования могут быть значительно меньшими. К примеру, в 2019 году также принималось решение о сверхплановых заимствованиях на сумму до 10 млрд грн, а фактически позаимствовали лишь 4,7 млрд грн», — пояснил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что сверхплановые заимствования могут быть осуществлены путем привлечения кредитов (ссуд) в соответствии с соглашениями с Европейским Союзом, международными финансовыми организациями и путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Их общая сумма не должна превышать 55 млрд. грн.

Минфин должен направить полученные за счет сверхплановых государственных заимствований средства на финансирование государственного бюджета в следующем бюджетном периоде с соответствующим уменьшением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период в пределах предельного дефицита бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
